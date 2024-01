Oppo Enco Buds2 Pro: leggere, IP55 e con un driver da 12,4 mm

Oppo lancia i suoi nuovi auricolari Bluetooth true wireless Enco Buds2 Pro. Le cuffie sono dotate di driver da 12,4 mm, hanno tre profili audio (Bilanciato, Basso e Audace) e dispongono, quando abbinate a uno smartphone Oppo, di Dolby Atmos e Dirac Audio Tuner per ottimizzare ulteriormente l’audio.

Conversazioni chiare e… senza vento

Grazie al doppio microfono e all’algoritmo AI Clear Call, Enco Buds2 Pro consentono conversazioni di qualità senza interruzioni o distrazioni. I rumori di fondo vengono separati dalle voci, che in tal modo appaiono più chiare. Ottimizzando la posizione dei microfoni sull’auricolare, OPPO Enco Buds2 Pro sono anche in grado di bloccare meglio il vento per generare un suono nitido.

Anche il design è stato particolarmente curato: ogni auricolare è sagomato in modo da aderire perfettamente all’orecchio e, con i suoi 4,3 g, è praticamente impercettibile quando viene indossato. Gli auricolari offrono resistenza alla polvere e all’acqua con certificazione IP55 e si candidano dunque come delle comode, leggere e versatili cuffie sportive.

Sono disponibili nei colori Granite White e Graphite Black, sia la custodia e caratterizzate da una texture morbida al tatto e da un finish opaco che tiene lontane le impronte digitali.

Autonomia

Una volta indossate, è possibile controllare le Enco Buds2 Pro con un singolo, doppio, triplo tocco o una pressione prolungata, permettendo di saltare un brano o rispondere alle chiamate senza dover prendere in mano il telefono. Inoltre, grazie al Bluetooth 5.3, gli utenti godono di una riproduzione sincronizzata a bassa latenza di 94 ms, perfetta per il gioco e la visione di contenuti.

Enco Buds2 Pro permettono di ascoltare i propri brani preferti fino a 8 ore con una sola carica o telefonare fino a 4 ore ma, utilizzando la custodia di ricarica, la durata della batteria di Enco Buds2 Pro si estende fino a 38 ore di riproduzione musicale e 20 ore di chiamate.

Prezzi e disponibilità

Enco Buds2 Pro sono disponibili da oggi, 29 gennaio, al prezzo di 49,99 euro su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.