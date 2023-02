OPPO lancia lo smartphone pieghevole Find N2 Flip: caratteristiche, disponibilità e prezzi

OPPO ha scelto Londra per il lancio europeo del suo nuovo smartphone foldable Find N2 Flip. Si tratta, a tutti gli effetti, della prima vera distribuzione continentale di un dispositivo OPPO con schermo pieghevole, dopo l’assaggio del Find N, di cui abbiamo visto qualche esemplare anche nel nostro Paese lo scorso anno.

Ora però, OPPO fa sul serio, e c’è più di un indizio a sottolinarlo. Una presentazione (in grande stile) lontano dai confini cinesi, un avvicinamento al lancio ricco pathos, con numerose anticipazioni e leaks, la nomina di Find N2 Flip a smartphone ufficiale della Champions League e, infine, una scelta di campo precisa e ben studiata: scegliere per il proprio flagship il form factor a conchiglia, che è ad oggi il più venduto sul mercato dei pieghevoli. Una scelta che va, diretta, a fare concorrenza al Galaxy Z Flip4 di Samsung. Anzi, proprio a tale riguardo, Oppo sembra aver analizzato a fondo il modello del produttore coreano, annotando i suoi indubbi pregi, ma cercando soprattutto di partire dai suoi difetti per costruire un competitor imbattibile.

Il produttore cinese si è innanzitutto curato di progettare uno schermo esterno generoso (da 3,26 pollici), più grande rispetto al concorrente per facilitare alcuni compiti, come la visualizzazione fino a sei notifiche alla volta e un’anteprima più facile delle foto scattate. Il pannello principale, invece, da aperto, misura 6,8 pollici, ha una risoluzione di 2.050×1.080 pixel e un refresh rate di 120 Hz, con aspect ratio di 16:9. Tanto per capirci, da aperto il telefono ha l’estensione di uno smartphone classico; da chiuso, pur un po’ più spesso, la lunghezza si dimezza, rendendolo tascabile e maneggevole.

Altro tallone d’Achille dello smartphone di Samsung è stata, nel tempo, l’autonomia. Oppo dichiara una durata “per tutto il giorno”, grazie a una batteria da 4.300 mAh (con ricarica da 44 W in grado di ricaricare il telefono al 50% in 23 minuti e al 100% in circa 1 ora) e al chipset personalizzato MediaTek Dimensity 9000+ che assicura un basso consumo energetico. Il tutto in un peso di soli 191 grammi e in uno spessore di soli 7,45 mm.

Oppo Find N2 Flip integra l’interfaccia Color OS 13, basata su Android 13.

Con riguardo alla cerniera che permette alle due semiscocche di piegarsi, il produttore segnala la presenza della seconda generazione di Flexion Hinge (testata per 400mila piegature), con un design a goccia migliorato che conferisce al display interno una piega praticamente invisibile.

Le fotocamere di Find N2 Flip

Due le fotocamere presenti sulla scocca dello smartphone: la principale è da 50 Megapixel, con sensore Sony IMX890 e obiettivo f/1.8, la secondaria da 8 Megapixel con sensore ultra wide Sony IMX 355, f/2.2. C’è inoltre una camera frontale da 32 Megapixel f/2.4, posizionata nella parte superiore del display principale. Il comparto imaging è stato sviluppato in collaborazione con Hasselblad. Inoltre, la NPU proprietaria di imaging di Find N2 Flip, MariSilicon X, migliora i video notturni permettendo di catturare filmati in 4K ultra-nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Lo smartphone riprende in 4K a @30 o 60fps.

La modalità FlexForm, resa possibile dalla Flexion Hinge di seconda generazione, consente a Find N2 Flip di restare semi piegato tra 45 e i 110 gradi, così da ottenere angolazioni dinamiche dal basso verso l’alto e suggestivi video time-lapse in 4K.

Il mercato dei foldable

Il mercato dei foldable, in Italia, ha registrato nel 2022 una quota del 2,1 per cento a valore. Una cifra ancora esigua, ma che si preannuncia in rapida crescita. Sono infatti tanti i produttori che, quest’anno, lanceranno uno smartphone con display pieghevole, fattore che permetterà al segmento di allargarsi e a prezzi di calmierarsi.

Già solo si guarda al confronto fra 2021 e 2022 la marketshare è cresciuta del 21,2% (dato GfK). Ma le prospettive sono di un mercato in forte crescita.

Prezzo e disponibilità in Italia

OPPO Find N2 Flip sarà disponibile nel nostro Paese nelle colorazioni Astral Black e Moonlit Purple al prezzo di 1199,99 euro.

Vantaggi e promozioni su OPPO Store per Find N2 Flip

Acquistando su OPPO Store durante le prime 72 ore dal lancio, dalle 16 del 15 febbraio alle 16 del 18 febbraio, sarà possibile pre-ordinare Find N2 Flip in bundle con cover, 100 euro di sconto immediato a carrello oltre a una garanzia convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo. Successivamente, dal 18 fino al 27 febbraio, il bundle sarà composto da cover, 100 euro di sconto su un secondo prodotto acquistato su OPPO store e dalla garanzia sullo schermo. Dal 28 febbraio al 16 aprile il bundle prevederà la cover e la garanzia schermo.

Vantaggi e promozioni su Amazon

Su Amazon.it dal 15 al 27 febbraio OPPO Find N2 Flip è disponibile in pre-ordine in bundle con cover, 100 euro di sconto spendibile per un qualsiasi altro acquisto su Amazon, fornito direttamente dal rivenditore e una garanzia per danni accidentali allo schermo. Dal 28 febbraio al 16 aprile – terminato lo sconto dei 100 euro – si potrà comunque avere la cover e la garanzia per lo schermo.

Vantaggi e promozioni presso i principali rivenditori di telefonia

Infine, dal 15 al 27 febbraio solo da MediaWorld e Unieuro, Find N2 Flip è disponibile il pre-ordine in bundle con cover, una gift card di 50 euro spendibile per un qualsiasi altro acquisto presso i due rivenditori e la garanzia sullo schermo. Dal 28 febbraio al 16 aprile, il bundle comprenderà solo cover e garanzia.