OPPO Find N2 Flip: il foldable sarà lanciato il 15 febbraio a Londra

È arrivata la data ufficiale per il lancio di OPPO Find N2 Flip, lo smartphone foldable a forma di conchiglia che arriverà anche in Italia. La presentazione ufficiale, infatti, avverrà a Londra il 15 febbraio, e potrà essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube OPPO Global il 15 Febbraio 2023 oltre che sul nostro sito Internet.

Si tratta di una scelta ben precisa da parte di OPPO, che ha scelto di distribuire un dispositivo con form factor clamshell perché è questo il formato che ha avuto fino ad oggi maggior successo nel campo dei telefoni con schermo piegevole.

Find N2 Flip introdurrà anche la Flexion Hinge di nuova generazione, ossia una cerniera di apertura e chiusura più sottile, piccola e resistente rispetto a quella del suo predecessore.

Fra le tante innovazioni presente sul nuovo smartphone, quella che appare al primo sguardo è la presenza di un generoso display esterno verticale, il più ampio fra quelli attualmente incorporati sugli altri smartphone del segmento. Qui sarà possibile visualizzare delle preview dei propri selfie e usufruire di widget e strumenti che permetteranno di utilizzare il telefono direttamente da chiuso.

OPPO ha anche incluso la più grande batteria presente al momento su qualsiasi smartphone flip e la ricarica rapida SUPERVOOC, rendendolo il flip phone con la ricarica più veloce sul mercato.

OPPO Find N2 Flip è dotato di un sistema di fotocamere firmate Hasselblad, è alimentato da un chipset MediaTek Dimensity 9000+ ottimizzato e offre una resistenza certificata TÜV Rheinland.

Cellulare Magazine seguirà l’evento londinese per mostrarvi (a partire dalle 16 del 15 febbraio) da vicino tutti i segreti del nuovo OPPO Find N2 Flip.