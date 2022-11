OPPO Find N2 sarà il foldable più leggero sul mercato

Il successore dello smartphone pieghevole Oppo Find N dovrebbe essere presentato in Cina nelle prossime settimane e comunque entro il mese di dicembre. Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni raccolte, il dispositivo sarà il più leggero della sua categoria.

Secondo Ice Universe, il suo peso sarà inferiore a 240 grammi, cioé il 15% in meno rispetto al suo predecessore.

Lo smartphone sarà significativamente più leggero dei suoi più diretti concorrenti come il Samsung Galaxy Z Fold4, il Hauwei Mate X2, lo Xiaomi Mix Fold 2 e il vivo X Fold+. Il dispositivo sarà persino più leggero di alcuni classici barphone come iPhone 13 Pro Max e iPhone 14 Pro Max.

Ice Universe ritiene inoltre che Oppo potrebbe utilizzare nuovi materiali proprio per ottenere questo effetto leggerezza.

D’altra parte, proprio l’ingombro e il peso dei pieghevoli non clamshell hanno rappresentato un grosso ostacolo alla vendita. Il Find N2 dovrebbe avere una potente configurazione della fotocamera principale grazie a un sensore principale da 50 Megapixel, a un’ottica ultrawide da 48 Megapixel e a un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 32 Megapixel.



Il telefono dovrebbe essere animato dal chipset Snapdragon 8+ Gen 1 e, nel 2023, arrivare anche sui mercati europei.