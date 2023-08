OPPO Find N3 Flip avrà una terza fotocamera. Sarà un teleobiettivo?

OPPO Find N2 Flip, lo smartphone con form factor a conchiglia e display pieghevole uscito all’inizio dell’anno, ha rappresentato un ottimo successo commerciale per il suo produttore, sia in Cina, sa in Europa.

Ovvio dunque che si parli con parecchio interesse del suo erede, il Find N3 Flip. Questo modello ha ottenuto di recente la certificazione da parte di un ente cinese (che ne autorizza la vendita in Cina con il numero di modello PHT110). La certificazione, come sempre avviene, rivela alcune caratteristiche tecniche dei nuovi modelli: e lo stesso vale per Find N3 Flip che supporterà la ricarica rapida cablata da 67 W, un netto passo avanti rispetto ai 44 W di Find N2 Flip.

A giugno, un rendering trapelato del Find N3 Flip (che potete vedere in questa pagina) aveva mostrato un dispositivo con design molto simile al suo predecessore, incluso lo schermo esterno che sembra identico a quello di Find N2. Se tale dato fosse confermato, il Flip di casa OPPO potrebbe passare dal pieghevole a conchiglia con il display esterno più grande della categoria al modello con lo schermo esterno più piccolo, considerati i recenti progressi nei pannelli del Samsung Galaxy Z5 Flip e del Motorola Razr 40 Ultra.

Una caratteristica che, invece, sarà molto diversa sul Find N3 Flip è la presenza di una terza fotocamera, con un sensore che, con grande probabilità, dovrebbe essere un teleobiettivo.

In questo caso, Find N3 Flip supererebbe per doti tecniche proprio il competitor Samsung Galaxy Z Flip5 e lo stesso Motorola Razr 40 Ultra, entrambi “bloccati” con un obiettivo principale wide e uno secondari ultrawide.

Ma, è bene ricordarlo, si tratta solo di rumors, tutti da confermare. Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi della commercializzazione del nuovo pieghevole di OPPO in Cina.

Le caratteristiche di OPPO N3 Flip

Queste le specifiche tecniche – ancora non ufficiali – di OPPO Find N3 Flip:

Display: display FHD+ da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, schermo AMOLED da 3,26 pollici sul pannello frontale.

Processore: MediaTek Dimensity 9000 Plus

RAM e spazio di archiviazione: fino a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Batteria: batteria da 4.300 mAh con supporto per la ricarica cablata rapida da 67 W.

Fotocamere: configurazione da 50 + 8 + 32 Megapixel sul retro. Oltre alle triple fotocamere posteriori, è prevista una fotocamera frontale da 32 Megapixel all’interno del pieghevole.