OPPO ha reso disponibile la Beta 1 di Android 12 per il suo smartphone flagship OPPO Find X3 Pro, diventando così uno dei primi produttori ad aderire al “Android 12 Developer Preview Program” nel corso della conferenza per sviluppatori Google I/O.

Come spiegato nel corso dell’evento di Google, dedicato agli sviluppatori, Android 12 si concentra sull’interfaccia utente, nonché sulla sicurezza e privacy, principi da sempre fondamentali anche per ColorOS. OPPO sta lavorando per rendere la propria interfaccia ColorOS un sistema sempre più intuitivo e che consenta maggiori personalizzazioni da parte degli utenti, soprattutto in termini di UI e UX. Inoltre, l’azienda si sta impegnando per offrire alle persone maggiore controllo e trasparenza in merito alla sicurezza dei dati e alla privacy.

“Siamo lieti di continuare a essere uno dei partner di riferimento per Google, nel corso degli anni, abbiamo avuto una collaborazione di grande successo che ci ha permesso oggi di avere la nostra ColorOS basata sull’ultima versione di Android”, commenta Andy Wu, Vice President e President of Software Engineering Business Unit. “Oggi abbiamo quasi 400 milioni di utenti attivi mensili in tutto il mondo che utilizzano la ColorOS. Con Android 12, continueremo a offrire a sviluppatori e utenti un’esperienza migliore e ancora più dinamica”, conclude Wu.