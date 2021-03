OPPO Find X3 Pro si aggiudica il Red Dot Product Design Award 2021

OPPO si è aggiudicata il prestigioso premio Red Dot Product Design Award 2021, ottenuto come riconoscimento del lavoro innovativo, creativo e all’avanguardia che contraddistingue il design futuristico del nuovo smartphone OPPO Find X3 Pro.

Si tratta di un concorso di design a livello globale, con iscrizioni da oltre 60 paesi, con numerose candidature valutate da una giuria di esperti internazionali.

Il nuovo flagship di OPPO ha vinto «Grazie alla sintesi perfetta di dettagli futuristici e un’eleganza senza tempo ispirata ad ambientazioni spaziali», superando un’agguerrita concorrenza. Il premio è il frutto del lavoro di ricerca e di ingegneria pioneristica, decisivi per realizzare il design di Find X3 Pro che ma messo in mostra un pannello posteriore realizzato con un singolo foglio di vetro, in grado di creare linee sinuose e senza soluzione di continuità.

“In OPPO, il nostro obiettivo è quello di creare e offrire la migliore tecnologia possibile per stabilire nuovi standard e arricchire l’essenza dell’essere umano. Attraverso lo spirito di esplorazione che da sempre ci caratterizza, abbiamo creato OPPO Find X3 Pro – una vera opera d’arte in grado di aggiungere non solo tecnologia e innovazione, ma anche bellezza nella nostra quotidianità. Siamo onorati che il nostro impegno sia stato riconosciuto dai membri della giuria del Red Dot Design Award, leader internazionale del design di eccellenza”, dichiara Lie Liu, President of Global Marketing OPPO.

Anche Isabella Lazzini, Chief Marketing Officier OPPO Italia, ha commentato il riconoscimento: “Siamo estremamente orgogliosi di questo primo importante traguardo raggiunto da OPPO Find X3 Pro a sole poche settimane dal lancio. Questo riconoscimento riflette perfettamente la nostra visione dietro a questo nuovo smartphone: un concentrato di tecnologia in grado di combinare potenza e bellezza estetica, grazie a un design futuristico e iconico. Siamo certi che OPPO Find X3 Pro, così come gli altri smartphone della nuova famiglia Find X3, continueranno a raggiungere traguardi sempre più importanti’’.

Molto azzeccati anche i colori con i quali il telefono è in vendita da circa dieci giorni: Gloss Black, con un elegante rivestimento in porcellana capace di cattura la luce, e con una finitura simile alla ceramica che crea l’originale effetto a specchio e conferisce al dispositivo un look premium. Nella colorazione Blue, invece, lo smartphone offre una finitura opaca anti-riflesso e frosted texture che raggiunge un livello di opacità del 85%.