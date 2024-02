Oppo Find X7 e Find X7 Ultra raggiungono 1 milione di preordini in Cina

Oppo ha annunciato che i suoi nuovi flagship Find X7 e Find X7 Ultra nei primi giorni dell’anno e a quattro settimane dall’annuncio, hanno raggiunto la quota di 1 milione di preordini.



L’annuncio è arrivato da Billy Zhang, President of Overseas Marketing, Sales and Services di OPPO, che ha sottolineato, su X (l’ex Twitter), la grande attesa per questi dispositivi.

Purtroppo i due telefoni non sono per il momento disponibili in Europa, dunque tale volume è stato registrato unicamente per il mercato cinese. In realtà i Find X7 non sono disponibili in alcuna area geografica al di fuori della Cina.

Ma a differenza dello scorso anno non è da escludere che la nuova linea Find X venga portata anche in Occidente, magari in quantitativi limitati e nella seconda parte dell’anno.



Al momento del lancio, peraltro, la querelle di Oppo con Nokia, relativa ad alcune licenze 5G, non era ancora stata risolta e bloccava ad esempio le vendite in Germania. Ora, dopo l’annuncio dell’accordo di licenza incrociata sui brevetti 5G, il produttore cinese potrebbe essere più propenso ad estendere la commercializzazione dei suoi flaghsip nel Vecchio Continente,