Oppo Find X7, ottime specifiche a un ottimo prezzo

OPPO ha di recente annunciato la versione Ultra dell’OPPO Find X7, ma certamente non ha deciso di trascurare il modello base. E infatti è stato annunciato, e nonostante abbia (ovviamente) delle specifiche inferiori, si presenta comunque come un dispositivo molto interessante.

Il display di OPPO Find X7, per cominciare, sarà un OLED LTPO da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz. Ha inoltre una luminosità massima di 4.500 nit e una risoluzione 1,5K, il tutto protetto dal resistentissimo vetro Gorilla Glass e accompagnato dalla certificazione IP65 per protezione da polvere e acqua.

Il processore utilizzato è di tutto rispetto: si tratta del Dimensity 9300 di MediaTek, con memoria da 12 GB/16 GB di RAM e 256 GB/512 GB/1 TB di memoria interna. Per le fotocamere ci sarà invece una lente principale da 50 MP, una ultragrandangolare + macroscopica da 50 MP e una teleobiettivo da 64 MP. E ovviamente, una frontale da 32 MP.

La batteria di OPPO Find X7 è da 5.000 mAh, con ricarica cablata SuperVooc da 100 W. Manca all’appello, però, la ricarica wireless. Per finire, il sistema operativo è Android 14.

Ci saranno quattro colorazioni: sea and sky, desert silver moon, smokey purple e starry sky black. I prezzi vanno da 3.999 yuan (circa 515 euro) per la configurazione base fino a 4.999 yuan (circa 630 euro) per quella massima. Al momento non ci sono notizie sulla disponibilità in Europa, mentre in Cina sono già pronti i preordini.