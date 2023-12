Oppo Find X7 Pro arriverà con un sensore LYT-900 in collaborazione con Sony

Sony e Oppo, lo scorso settembre, hanno annunciato una partnership strategica. Fra i risultati di questa collaborazione era stato ipotizzato l’utilizzo di sensori Lytia di Sony nei prossimi flagship di Oppo. E in men che non si dica, il profilo di Lytia ha condiviso un teaser per il sensore Lytia LYT-900, che farà il suo debutto presto sul Find X7 Pro.

Il sensore LYT-900 di Sony è stato annunciato inizialmente a giugno. Si tratta di un sensore sovrapposto da 50 MP da 1 pollice con pixel da 1,6 μm. Il suo particolare design permette una maggiore cattura di luce e prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione.

Si vocifera che il Find X7 Pro sarà lanciato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, fino a 16 GB di RAM, 1 TB di storage e connettività satellitare. Sarà affiancato dal modello base Find X7, che presenterà il chipset Dimensity 9300 e una ricarica da 100W.