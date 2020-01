Oppo ha tenuto il suo Inno Day a dicembre. Nel corso dell’evento il suo primo smartwatch e le sue cuffie true wireless, sono state oggetto di indiscrezioni e teaser.



Ora, un vicepresidente di Oppo ha condiviso sul social network Weibo la prima immagine dello smartwatch Oppo: avrà uno schermo quadrato con bordi curvi e due pulsanti sul lato.



Ha una forte somiglianza con l’Apple Watch ma, a differenza del dispositivo dell’azienda di Cupertino, che ha una corona e un singolo tasto, lo smartwatch Oppo ha due pulsanti allungati. Fra i due tasti potrebbe essere stato alloggiato un microfono: ciò permetterebbe di parlare con lo smartwatch senza necessità di avere lo smartphone fra le mani.



L’unica grande incognita riguarda la connettività. Ci sarà uno slot per la Sim o, in alternativa, potrebbe esserci una eSIM. O, ancora, potrebbe esserci solo la connettività Bluetooth. In tal caso il prezzo di vendita sarebbe un po’ più basso. Tutto ciò che sappiamo finora è che lo smartwatch dovrebbe essere introdotto nel primo trimestre di quest’anno e, dato che Oppo parteciperà in grande stile al MWC 2020 di Barcellona, è molto probabile che vedremo il lancio di questo dispositivo durante la conferenza stampa, prevista per sabato 22 febbraio.