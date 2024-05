OPPO lancia Reno12 e Reno12 Pro in Cina

Oppo rinnova la sua popolare linea Reno con due nuovi modelli: Reno12 e Reno12 Pro, i primi a presentare un display curvo su quattro lati. I nuovi dispositivi sono più sottili e leggeri rispetto ai loro predecessori della gamma Reno11, ma allo stesso tempo anche più resistenti.

Oppo Reno12 presenta un display OLED da 6,7″ con risoluzione di 1.080 x 2.412 pixel e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lo schermo è simile al modello precedente, ma ora anche i bordi superiori e inferiori sono curvi, non solo sui lati.

A differenza dei modelli Reno11, i due nuovi dispositivi sono dotati di schermo con protezione Gorilla Glass. Il telaio centrale del telefono è realizzato in lega di alluminio, che resiste meglio alla compressione, riducendo i danni in caso di caduta su una superficie rigida. Inoltre, mentre i vecchi modelli non avevano una classificazione IP, la serie 12 è resistente all’acqua (con certificazione IP65). Ed è possibile interagine con il touchscreen anche se il vetro o le mani sono bagnate.

Si potrebbe pensare che questa robustezza comporti un aumento di peso, e invece no: Reno12 misura 7,25 mm di spessore e pesa 179 grammi, mentre il Reno11 aveva un profilo di 7,6 mm e un peso di 184 grammi.

Oppo Reno12 Pro è un po’ più spesso e pesante, con 7,55 mm di spessore e 183 grammi di peso, anche se lo spessore e il peso sono comunque inferiori agli 8,2 mm e ai 190 grammi del precedente modello Pro. Entrambi i Reno12 integrano le stesse batterie: 5.000mAh con ricarica a 80W. Oppo afferma che i telefoni sono in grado di manterene il 95% della loro capacità originale della batteria anche dopo 1.000 cicli di ricarica.

Le fotocamere

La differenza principale fra i due modelli risiede nelle fotocamere: il modello Pro ha una fotocamera principale da 50 Megapixel con sensore d’immagine IMX890 (1/1.56”, pixel da 1,0µm), oltre a un modulo teleobiettivo da 50 Megapixel con zoom 2x e un sensore ultra grandangolare da 8 Megapixel.

Il modello base ha invece un sensore principale da 50 Megapixel più piccolo (LYT600, 1/1.95″) coadiuvato dallo stesso teleobiettivo da 50 Megapixel con zoom 2x e da un ultragrandangolare da 8 Megapixel. Entrambi i telefoni dispongono della stessa fotocamera frontale da 50 Megapixel.

Il Reno12 Pro è alimentato dal processore Dimensity 9200+, che sostituisce lo Snapdragon 8+ Gen 1 del modello precedente (almeno per quanto riguarda la comparazione con i modelli usciti in Cina). Il Pro è disponibile con tagli di memoria da 12/256GB, 16/256GB e 16/512GB. Entrambi i modelli utilizzano RAM LPDDR5X e memoria d’archiviazione UFS 3.1.

L’AI di Reno12

In tema di AI, non potevano mancare alcune funzionalità intelligenti nell’app della fotocamera che è in grado di correggere una foto nel caso il soggetto abbia chiuso gli occhi durante lo scatto o di rimuovere persone che sono entrate nell’inquadratura per errore, sostituendo anche lo sfondo.

Ulteriori funzionalità AI includono la trascrizione e il riassunto delle dettature e uno scanner di documenti che può gestire anche formule matematiche.

Altre caratteristiche degne di nota includono il lettore di impronte digitali sotto il display (ottico), NFC e trasmettitore IR. Il modello Pro dispone anche di altoparlanti stereo.

Disponibilità, colori e prezzi Oppo Reno12

Reno12 è disponibile in tre colori: Millennium Silver, Soft Peach ed Ebony Black, mentre il Reno12 Pro è disponibile in Silver Fantasy Purple, Champagne Gold ed Ebony Black.

I prezzi per il mercato cinese partono da 375 a 440 dollari per il modello base e da 470 a 550 dollari per la versione Pro. Al momento non ci sono ancora notizie ufficiali sull’arrivo degli smarpthone in Europa e nel nostro Paese. Ma ne dovremmo sapere di più a breve.