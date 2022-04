Oppo lancia Reno7: connettività 4G, fotocamera microscopio, ricarica a 33W e prezzo sotto i 300 euro

Oppo ha presentato il nuovo smartphone Oppo Reno7 [scheda tecnica qui] nel corso di un evento tenutosi a Milano. Il dispositivo va ad arricchire la celebre gamma Reno, si rivolge alla fascia media del mercato e punta su potenti ed evolute caratteristiche del suo reparto fotografico, sulla tecnologia di ricarica rapida e su un look trendy che vede il modello di Oppo arrivare in due originali versioni: Sunset Orange con finiture in pelle e vetroresina e Cosmic Black con finitura OPPO Glow.

Oppo Reno7 è disponibile a partire da oggi in esclusiva online su OPPO Store e su Amazon.

La fotocamera

Partiamo proprio dalla fotocamera, uno dei fiori all’occhiello del nuovo Reno7: lo smartphone dispone di una tripla fotocamera composta da un’ottica principale da 64 Megapixel, e da due sensori da 2 Megapixel, uno deputato alla gestione della profondità di campo, l’altro una Microlens con ingrandimento 15x o 30x (un gradito ritorno del microscopio visto lo scorso anno su Find X3 Pro). Quest’ottica è contornata da una Orbit Light ossia un sottile cerchio luminoso a led che, acceddendosi e lampeggiando, funziona da notifica quando si ricevono messaggi.

La fotocamera è in grado di girare video con risoluzione di 4K@30/60fps.

C’è anche una selfie cam da 32 Megapixel alimentata dal sensore RGBW IMX709 sviluppato da Oppo e Sony e dotato di una nuova matrice di pixel RGBW e dell’algoritmo Quadra Binning, grazie al quale il sensore è in grado di catturare il 60% di luce in più rispetto ai sensori RGGB standard, riducendo il rumore fino al 35% e offrendo immagini più chiare in condizioni di scarsa luminosità.

Display e processore di Reno7

Oppo Reno7 offre un display AMOLED da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il pannello è certificato Amazon HDR e YouTube HD per la riproduzione di video di alta qualità.

Il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 680 4G e integra una batteria da 4,500mAh che, grazie alla presenza della tecnologia SUPERVOOC flash charging da 33W, può essere ricaricata al 100% in 60 minuti.

Reno7 è disponibile nella configurazione 8GB di RAM + 128GB di ROM (espandibili attraverso schede di memoria esterne). Se utilizzato con l’espansione Ram di Oppo, la Ram originale può essere aumentata di 2GB, 3GB o 5GB dalla memoria ROM temporaneamente allocata, permettendo al dispositivo di gestire più applicazioni con maggiore brillantezza.

La ColorOS 12

Reno7 è mosso dall’interfaccia ColorOS 12, una piattaforma molto migliorata negli ultimi mesi in grado di rendere la navigazione ricca ma intuitiva. Tante le sue funzioni esclusive: dalla possibilità di ottimizzare l’allocazione delle risorse e ridurre la frammentazione della memoria alle Game Focus Mode, AI Frame Rate Stabilizer e Ultra Touch Response, pensate per chi gioca con lo smartphone.

Ancora: Air Gestures permette agli utenti di rispondere alle chiamate, silenziarle o scorrere su e giù per le pagine, semplicemente muovendo le mani sullo schermo, mentre Adaptive Sleep mantiene lo schermo acceso quando il telefono è in uso.

Infine, ColorOS 12 garantisce la sicurezza e la privacy e grazie a funzioni come Smart Notification Hiding aiuta a proteggere la privacy dell’utente quando un’altra persona sta sbirciando lo schermo.

Prezzi, disponibilità e offerta di lancio di Reno7

Reno7 è disponibile nella versione Cosmic Black su Oppo Store e Amazon. Da oggi è inoltre possibile preordinare la colorazione Sunset Orange su Oppo Store e a partire dal 22 aprile anche su Amazon.

Fino al 21 aprile 2022, Oppo offre la possibilità di usufruire di esclusive promozioni:

Acquistando o preordinando Reno7 su Oppo Store, l’e-commerce dell’azienda, è possibile acquistare insieme allo smartphone anche Watch Free e Enco Air al prezzo totale di 329,99 euro.

Acquistando Reno7 in versione Cosmic Black su Amazon, lo smartphone è disponibile al prezzo di 299,99 euro con la possibilità di usufruire di un coupon del valore di 20 euro applicabile direttamente sul prodotto.