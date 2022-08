OPPO lancia Reno8 e Reno8 Pro (con NPU Marisilicon X): caratteristiche, prezzi, foto e video

OPPO ha lanciato i suoi nuovi smartphone della serie Reno8, disponibili in Italia a partire da oggi. Con un evento che si è tenuto a Parigi, il produttore cinese ha dunque portato al debutto l’attesa gamma che ormai rappresenta un appuntamento fisso del dopo estate.

La line-up Reno8 comprende due modelli, Reno8 e Reno8 Pro, entrambi dotati di connettività 5G e si caratterizza per una forte vocazione fotografica. Ma andiamo per ordine.

Design

Gli smartphone Reno8 confermano la filosofia di OPPO che, in controtendenza rispetto a quello che offre oggi il mercato, continua la ricerca di una differenziazione stilistica in grado di rendere i suoi dispositivi ben riconoscibili, originali e diversi da quelli dei competitor. Una filosofia perseguita sia lavorando sul design, sia inserendo personalizzazioni e funzioni esclusive all’interno dei suoi modelli.

In questo, i dispositivi Reno8 non fanno eccezione. Design unibody squadrato, realizzato con una singola lastra in vetro che contiene il modulo fotocamera, una cover posteriore confortevole al tatto e due varianti colore: Glazed Green e Glazed Black per Reno8 Pro e Shimmer Gold e Shimmer Black per Reno 8.

OPPO Reno8 Pro

OPPO Reno8 Pro 5G è il capostipite della serie, offre un display Amoled da 6,7 pollici Full HD con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e HDR+.

Lo smartphone è mosso dall’interessante processore MediaTek Dimensity 8100-MAX, gira sull’interfaccia ColorOS 12.1 di Oppo basata su Android 12 (l’aggiornamento ad Android 13 è previsto e dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno) ed è dotato di una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida SuperVooc da 80 W, in grado di ricaricare il dispositivo del 50% in soli 11 minuti e del 100% in mezzora.

Come dicevamo il pezzo forte della Reno8 Series è la fotocamera. E per più motivi. Il primo su tutti la presenza (solo sul modello Pro) della NPU Marisilicon X, già vista in azione sulla gamma Find X5, che consente di realizzare video in 4K in modalità Ultra Night anche con poca luce, nonché contenuti 4K Ultra HDR per dettagli ancora più definiti sia nelle zone di luce sia in quelle d’ombra.

Reno8 Pro 5G offre tre fotocamere sul retro: la principale, da 50 Megapixel è una grandangolare f/1.8; è coadiuvata da una ultra wide da 8 Megapixel f/2.2 e da una macro da 2 Megapixel f/2.4.

Novità apprezzatissima per la selfie cam, una 32 Megapixel dotata di autofocus, un vero must per i content creator.

La sezione audio può contare su un doppio speaker stereo mentre il taglio di memoria scelto per il nostro mercato è uno solo: 8+256 GB non espandibile con schede.

OPPO Reno8

Reno8 è invece dotato di un display Oled da 6,43 pollici Full HD+, con un refresh rate di 90Hz. Ha dimensioni un po’ più contenute (160×73,4×7,67 contro i 161,2×74,2×7,3 di Reno8 Pro), anche se è leggermente più spesso, ed è mosso dal processore MediaTek Dimensity 1300.

Il gruppo fotocamere è formato – come sull’8 Pro – da un sensore principale da 50 Megapixel (grandangolare f/1.8), abbinato a un’ottica ultra wide da 8 Megapixel f/2.2 e da una macro da 2 Megapixel f/2.4.

Prezzo, disponibilità e promozioni

La famiglia Reno8 è disponibile a partire da oggi presso l’e-commerce OPPO Store, i principali rivenditori di elettronica di consumo, Amazon.it e gli operatori di telefonia, con una speciale promozione.

A partire da oggi e fino al 30 settembre 2022:

Acquistando Reno8 Pro al prezzo di 799,99 euro, si riceveranno anche gli auricolari true Wireless OPPO Enco X2, OPPO Watch Free e una Cover. In più, l’acquirente parteciperà all’estrazione di due ticket per assistere ad una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League.