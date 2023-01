Oppo lancia Reno8 T con fotocamera da 100 Megapixel

Oppo ha annunciato l’uscita del modello Reno8 T, ultimo arrivato in ordine di tempo della celebre famiglia Reno. Lo smartphone, un 4G, si colloca nella fascia media del mercato (costa 399 euro) e si distingue per un reparto imaging evoluto sottolineato dalla presenza di un sensore principale da 100 Megapixel.

Come gli altri modelli della serie, grande attenzione è stata posta a design e materiali costruttivi, con scocca in pelle e in vetroresina e Fluency Protection di 48 mesi. Due i colori: Sunset Orange e Midnight Black.

Oppo Reno8 T offre un display AMOLED da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz. Il telefono ha un peso di circa 180 grammi e uno spessore di 7,80 mm nella versione Midnight Black e di 183 grammi per 7,85 mm nella colorazione Sunset Orange.

Sul fronte memoria ci sono 8 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile con schede microSD fino a 1TB), con la possibilità di potenziare anche la Ram fino a 8GB utilizzando la tecnologia di espansione RAM di Oppo.

Fotocamera da 100 Megapixel per Oppo Reno8 T

La parte più ghiotta delle specifiche tecniche è quella offerta dal pacchetto fotocamere, capitanato dal sensore principale grandangolare da 100 Megapixel (f/2.2), coadiuvato da altre due camere da 2 Megapixel (f/2.4), rispettivamente una macro con ingrandimento 20x o 40x e da una camera per gestire la profondità di campo e l’effetto bokeh.

La camera anteriore è invece da 32 Megapixel.

In aggiunta, c’è l’ottimizzazione di Oppo Orbit Light, un led circolare luminoso posto attorno alla fotocamera che prevede cinque set differenti di notifiche che possono essere personalizzate con i colori desiderati.

Non mancano gli altoparlanti stereo e una batteria da 5.000 mAh che, grazie alla tecnologia di ricarica 33W SUPERVOOC, può essere ricaricata al 100% in 67 minuti e offrire un totale di 2,01 ore di conversazione con una carica di soli 5 minuti.

Oppo Reno8 T è mosso dal proessore MediaTek Helio G99 e integra l’interfaccia ColorOS 13 basata su Android 13.

Disponibilità, colori e prezzo

Reno8 T è disponibile da oggi su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici nelle colorazioni Sunset Orange e Midnight Black al prezzo di 399,99 euro.