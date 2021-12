OPPO presenta Marisilicon X, la sua prima Npu per l’imaging

OPPO annuncia ufficialmente oggi, nel corso della prima giornata di Inno Day, MariSilicon X: si tratta del suo primo NPU (Neural Processing Unit) proprietario per l’imaging. Costruito con un processo produttivo a 6nm, MariSilicon X combina un avanzato NPU, un ISP e un’architettura di memoria multilivello, per offrire prestazioni incredibili con un’efficienza energetica incomparabile, che rende possibile l’elaborazione di immagini RAW in tempo reale, per catturare splendidi video in modalità Night Video AI in 4K con anteprima live. MariSilicon X sarà integrato per la prima volta (nel primo trimestre del 2022) sui nuovi modelli della serie Find X.

MariSilicon X assicura 18 trilioni di operazioni al secondo (TOPS), una potenza di calcolo più che sufficiente per supportare gli algoritmi AI e offre prestazioni di alto livello senza stressare la batteria.

La Npu ha una DDR dedicata con una larghezza di banda extra fino a 8,5 GB/s. La sua architettura di memoria multilivello minimizza notevolmente i ritardi e riduce il consumo energetico causato da inutili cicli di lettura-scrittura ripetuti. Quando l’algoritmo AI per la riduzione del rumore è in esecuzione, MariSilicon X può raggiungere prestazioni fino a 20 volte più veloci rispetto a OPPO Find X3 Pro. È inoltre in grado di catturare video notturni in 4K applicando complessi miglioramenti a ogni fotogramma in tempo reale.

ISP per Ultra HDR

MariSilicon X ha un potente ISP che consente di catturare immagini con un’incredibile gamma dinamica a 20bit 120db, 4 volte superiore a quella di Find X3 Pro, e che permette un rapporto di contrasto pari a 1.000.000:1 tra le aree più luminose e più scure dell’immagine, mantenendo la qualità del risultato il più vicino possibile alla realtà.

Elaborazione RAW in tempo reale

Grazie alla sua grande potenza di calcolo e alla capacità di gestire un’elevata quantità di dati, MariSilicon X rivoluziona la pipeline imaging per eseguire direttamente l’elaborazione 4K in tempo reale e la gestione dell’HDR a 20bit in RAW a livello di pixel. Elaborando i dati di imaging originali, MariSilicon X può raggiungere un rapporto segnale-rumore di 8dB per le immagini, introducendo un mondo completamente nuovo per la fotografia digitale. Utilizzando il design Dual Image Pipeline e il doppio super campionamento raw, MariSilicon X sblocca anche il pieno potenziale del sensore RGBW di OPPO, supportando la separazione e la fusione del segnale RGB e White per fornire un miglioramento di 8.6dB nel rapporto segnale-rumore e un miglioramento di 1.7x nella qualità delle texture, rendendo le immagini più espressive sia nelle foto che nei video.

Di notte

Come NPU dedicata all’imaging, MariSilicon permette un salto enorme sia in termini di prestazioni sia di efficienza energetica: il processore infatti massimizza la potenza degli algoritmi AI per la riduzione del rumore creando video più chiari e nitidi. Presenta anche una maggiore gamma dinamica e una migliore riproduzione dei colori, permettendo a ogni singolo fotogramma di apparire ricco e definito come in una foto. È la prima volta che la registrazione di video notturni 4K AI HDR è resa possibile sui telefoni Android.