Oppo Pad 2, il tablet Android che si trasforma in un notebook [recensione]

Oppo rinnova la linea tablet e lo fa con un prodotto di grande interesse. Oppo Pad 2 è infatti un dispositivo di classe, ben costruito, con una solida scheda tecnica e con soluzioni capaci di trasformarlo in un notebook in salsa Android. Il nuovo dispositivo, infatti, sfodera un pregevole display con aspetto di forma in 7:5 e, tra gli accessori, dispone di una pencil magnetica e di una utilissima cover/tasiera con tanto di mouse pad, dalla quale non riuscirete più a separarvi. Keyboard e pennino sono da acquistare a parte, ma spesso Oppo li comprende in offerte e bundle davvero stuzzicanti. Mentre scriviamo, ad esempio, ai 579 euro del tablet, basterà aggiungere 15,79 euro per mettersi in tasca la tastiera e 49,99 euro per acquistare la Pencil.

Il design di Oppo Pad 2

Oppo Pad 2 è assemblato in modo perfetto ed è costruito con materiali di pregio. La scocca è in metallo e la sensazione è quella tipica di un dispositivo premium. Lo spessore di Oppo Pad 2 è ridotto a 6,5 millimetri e il suo peso supera di poco i 500 grammi. La superficie frontale appare piuttosto ampia e viene determinata dal grande display da 11,6 pollici. Il profilo inferiore ospite un connettore magnetico al quale si aggancia la tastiera, mentre nella parte superiore sono presenti i tasti per il controllo del volume. Il lato di sinistra lascia spazio a due speaker, oltre al tasto di accensione, mentre quello di destra ospita il connettore Usb Type-C, oltre ad altri due speaker e a un microfono. Il design della cover posteriore viene interrotto, unicamente, dalla presenza di una fotocamera da 13 Megapixel, che torna utile per scansionare documenti o eseguire foto da condividere velocemente, ad esempio in alcuni ambiti lavorativi.

Il display di Oppo Pad 2

Lo schermo rappresenta una delle particolarità di questo tablet. Il pannello IPS LCD, infatti, ha un aspetto di forma in 7:5 e risulta piacevole nell’utilizzo quotidiano. Merito anche di un refresh rate che può arrivare a 144Hz ma anche di una buona calibrazione del colore e di una risoluzione piuttosto alta: 2.000×2.800 pixel.

Tastiera e pencil

La tastiera (opzionale) di Oppo Pad 2 è uno degli accessori che maggiormente ci sentiamo di consigliare, perché rappresenta una vera svolta. La keyboard è ben realizzata, i tasti hanno un’escursione ben tarata e un feedback ottimale. Ma l’elemento vincente è rappresentato dal mouse pad che consente di gestire diverse funzioni e che regala la sensazione di interagire con un notebook. Nelle settimane di utilizzo non abbiamo mai separato Oppo Pad 2 dalla tastiera, perché l’ingombro è ridotto e i vantaggi, in termini di usabilità, enormi. Abbiamo scritto testi, compilato fogli di calcolo, aggiornato siti e montato qualche video; insomma la Smart Touchpad diventa in breve tempo irrinunciabile.

Molto utile anche Oppo Pencil, un pennino magnetico, che permette di prendere note con velocità, ma anche di interagire con la totalità delle funzioni del tablet. L’abbiamo particolarmente apprezzata durante alcune sessioni di photo editing.

Esperienza d’uso

L’esperienza di utilizzo del nuovo Oppo Pad 2 è gratificante. Il produttore è riuscito ad armonizzare il sistema operativo Android e la propria UI Color OS. Nella quotidianità il dispositivo si lascia usare con piacevolezza, sia in orizzontale sia in verticale e sono tante le funzioni integrate a disposizione. Le app vengono renderizzate perfettamente e il sistema è sostenuto da un reparto Hardware ben dimensionato.

Il processore Mediatek Dimensity 9000 offre prestazioni da top di gamma e spinge le prestazioni del dispositivo con notevole vigore. Oppo Pad 2 non ha mai esitazioni ed è in grado di sopportare anche carichi di lavoro impegnativi, merito anche degli 8 GB di memoria Ram. Lo spazio di archiviazione può contare su 256 GB, uno storage importante, che purtroppo non può essere ulteriormente aumentato con schede microSD.

La batteria da 9.510 mAh garantisce un livello di autonomia molto buono, merito anche di una corretta gestione delle temperature d’esercizio. La ricarica cablata arriva a 67W, grazie al sistema SUPERVOOC e consente di immagazzinare energia molto rapidamente.

Oppo Pad 2 è “approved” by Cellulare Magazine

La versatilità di utilizzo, l’eccellente disponibilità degli accessori che ne completano le modalità di impiego, unitamente a un solido reparto hardware e a un’interfaccia bene organizzata, fanno di Oppo Pad 2 un dispositivo ben equipaggiato per soddisfare le esigenze di produttività personale e professionale. Per questo merita il nostro Award che contraddistingue i prodotti di maggior valore tecnologico e più utili nell’uso quotidiano.

Il giudizio di Cellulare Magazine: Oppo Pad 2

Oppo Pad 2 è un tablet capace di fare innamorare. Le caratteristiche tecniche sono di alto livello, ma sono il display e il combinato tastiera-pennino a rendere questo dispositivo un punto di incontro tra il mondo tablet e i notebook. Di fatto si ha a disposizione la grande flessibilità del sistema Android con un layout tipico da PC portatile. Oppo ha inoltre ottimizzato la propria interfaccia utente e l’esperienza d’uso è assai gratificante. Peccato per la mancanza dello slot per schede di memoria e della connettività 4G, ma il tablet rappresenta una valida e autentica alternativa a prodotti più blasonati e sarà capace di conquistare anche i palati più esigenti. Il nostro consiglio è di acquistare tastiera e pencil, Oppo mette la sua parte, offrendo bundle e promozioni dedicate, proprio su questi accessori. Pad 2 diventa così un piccolo gioiello, potente e facile da trasportare. Il prezzo di circa 600 euro è adeguato alle caratteristiche e alle performance del prodotto.

PRO Ottimo display

Ottimo display Tastiera con mouse pad e Pencil

Tastiera con mouse pad e Pencil Prestazioni complessive

CONTRO Memoria non espandibile

Memoria non espandibile Manca la connettività 4G

Manca la connettività 4G Non c’è il lettore delle impronte