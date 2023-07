OPPO Pad 2 ufficiale: il nuovo tablet top di gamma con display in formato 7:5

Tra i vari lanci di oggi, OPPO ha svelato anche il suo nuovo tablet OPPO Pad 2. Tra le caratteristiche più importanti troviamo un display con aspect ratio 7:5, un potente processore Dimensity 9000 e un’esperienza operativa e di interazione migliorata.

Display 7:5 l’esperienza visiva di OPPO Pad 2

OPPO Pad 2 è il primo tablet a presentare un display in formato 7:5, simile a quello di molti strumenti per l’ufficio, offrendo agli utenti un’esperienza di lettura più confortevole. Rispetto ai tradizionali tablet Android 16:10, il device ha uno schermo di dimensioni simili ma con un’area di visualizzazione ampliata di quasi il 10%. L’aspect ratio rimane costante sia in modalità a schermo intero sia in modalità split-screen, garantendo un’esperienza visiva coerente in diverse modalità.

Il display da 11,61 pollici offre una risoluzione ultra-nitida di 2.800×2.000 e supporta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, offrendo una visualizzazione fluida e dettagliata. La regolazione del colore ΔE<2 garantisce un’accuratezza cromatica elevata, mentre il supporto per Dolby Vision HDR e Dolby Atmos offre un’esperienza di intrattenimento audio/video di tipo cinematografico.

Prestazioni di alto livello con il Soc Dimensity 9000

OPPO Pad 2 è uno dei primi tablet ad integrare la piattaforma Dimensity 9000 di MediaTek, costruita sulla tecnologia di processo a 4 nm, in grado di offrire prestazioni leader del settore con un consumo energetico efficiente. La piattaforma Dimensity 9000, abbinata alla memoria ad alta velocità LPDDR5 e alla memoria flash UFS3.1, garantisce un funzionamento fluido anche con applicazioni che richiedono elevate prestazioni e multitasking.

Inoltre, il dispositivo è dotato di una batteria da 9.510 mAh, che supporta fino a 12,4 ore di riproduzione video continua con una sola carica. La tecnologia di ricarica flash SUPERVOOCTM da 67W consente di ricaricare completamente il tablet in soli 81 minuti, offrendo agli utenti una maggiore autonomia e una ricarica rapida per non interrompere le attività quotidiane.

Esperienza di lavoro smart e interattiva su più dispositivi

OPPO Pad 2 offre un’esperienza di lavoro intuitiva e senza interruzioni su più dispositivi. Grazie alla funzione Multi-Screen Connect 2.0, il tablet può connettersi automaticamente a uno smartphone OPPO abilitato al Bluetooth con lo stesso account OPPO. Questa connessione semplificata consente agli utenti di effettuare e ricevere chiamate, inviare e ricevere messaggi di testo e connettersi online utilizzando i dati mobili direttamente dal tablet, senza la necessità di passare dallo smartphone.

L’interazione multi-dispositivo è resa ancora più comoda ed efficiente grazie alla funzione di trasmissione continua dello schermo, che consente agli utenti di passare senza interruzioni dalla visualizzazione di un video sullo smartphone a quella su OPPO Pad 2. Inoltre, le notifiche e le applicazioni dello smartphone possono essere visualizzate e gestite in tempo reale anche sul tablet, offrendo una maggiore flessibilità nei flussi di lavoro multi-dispositivo.

Un design sottile, leggero e resistente

Nonostante le numerose funzionalità, il tablet di OPPO è progettato per essere sottile e leggero, con uno spessore di soli 6,54 mm e un peso di 552 grammi. Questo rende il tablet estremamente portatile e facile da utilizzare in qualsiasi situazione. La scocca unibody in metallo grigio offre un’estetica premium e una sensazione di maggiore comfort. Inoltre, la tastiera OPPO Pad 2 Smart Touchpad Keyboard, la OPPO Pencil e la cover OPPO Pad 2 Smart Case sono accessori disponibili per aumentare ulteriormente la produttività e offrire un’esperienza di utilizzo completa.

Prezzi e disponibilità di OPPO Pad 2

Sarà possibile preordinare OPPO Pad 2 dal 4 al 16 luglio in esclusiva su OPPO Store a un prezzo consigliato di 599,99 euro. Con l’acquisto del tablet, sono inclusi nel prezzo la tastiera Smart Touchpad Keyboard (del valore di 149,99 euro), la OPPO Pencil (del valore di 99,99 euro) e la custodia protettiva Smart Case (del valore di 49,99 euro).