OPPO premiata per la sostenibilità e la ricerca nel campo della ricarica rapida

In occasione del BEYOND Expo 2022, che ha ospitato più di 20.000 innovatori scientifici e tecnologici e 500 aziende tech provenienti da tutto il mondo, OPPO ha ricevuto due riconoscimenti: l’Impact Award e il Consumer Tech Innovation Award, vedendo così i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità e della tecnologia SUPERVOOC Flash Charge.

I BEYOND Awards premiano le innovazioni nei settori della sanità, della sostenibilità e della tecnologia di consumo. Tra questi, l’Impact Award mira a premiare le organizzazioni per l’operato svolto nell’affrontare i problemi sociali attraverso la tecnologia e per i loro contributo a favore dell’ambiente, della scienza e della tecnologia. Quest’anno, OPPO ha ricevuto l’Impact Award come riconoscimento per i risultati che ha ottenuto nel campo della sostenibilità. Inoltre, l’azienda è stata premiata anche con il Consumer Tech Innovation Award per lo sviluppo della tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC, definita dalla giuria “tecnologia leader del settore”.

“Il BEYOND Expo è stato creato per mostrare le tecnologie innovative e il loro impatto sulla società. Attraverso l’OPPO Research Institute Innovation Accelerator, i suoi continui sforzi in termini di sostenibilità e la tecnologia SUPERVOOC Flash Charge, OPPO ci ha dimostrato l’impatto positivo che la tecnologia può avere sulla società, sull’industria e sul modo in cui le persone vivono la tecnologia”, ha dichiarato il Dr. Lu Gang, co-fondatore della BEYOND Expo.

Avviato da OPPO all’inizio di quest’anno, l’OPPO Research Institute Innovation Accelerator, che riflette la mission del brand “Technology for Mankind, Kindness for the World”, è una piattaforma progettata per consentire a coloro che sono coinvolti nei campi della tecnologia e dell’innovazione in tutto il mondo di liberare il potere delle loro idee per il bene comune. Al BEYOND Expo 2022, i partecipanti hanno potuto conoscere tutte le proposte vincenti di quest’anno, tra cui un sistema massivo di allarme per i terremoti e un sistema di diagnosi e trattamento psichiatrico basato sull’intelligenza artificiale.

In termini di ricarica rapida, la tecnologia SUPERVOOC Flash Charge di OPPO è stata progettata non solo per offrire un’eccellente velocità di ricarica ai dispositivi mobile, ma anche per migliorare la sicurezza e la durata della batteria. Al BEYOND Expo 2022, infatti, OPPO ha esposto anche la tecnologia Battery Health Engine, capace di migliorare la durata della batteria grazie all’algoritmo Smart Battery Health e alla tecnologia Battery Healing, prolungando la durata della batteria fino al doppio dell’attuale media del settore.

Durante la BEYOND Expo, OPPO ha anche illustrato i risultati ottenuti dall’azienda nello sviluppo di un packaging sostenibile dei prodotti e nel campo del riciclo. Dal 2018-2021, OPPO ha ridotto del 95% l’uso della plastica per l’imballaggio dei suoi smartphone e in Cina ha riciclato 216 tonnellate di device.

Per ulteriori informazioni su BEYOND Expo e BEYOND Award, è possibile visitare questo sito.