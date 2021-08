OPPO presenta A16 e A16s: tripla fotocamera, batteria da 5.000 mAh ed eleganza

OPPO ha presntato gli smartphone A16 e A16s che vanno ad arricchire la gamma Serie A già composta da A94 5G, OPPO A74 5G e OPPO A54 5G.

Inuovi arrivati dispongono di un design elegante, di ampi display da 6,52″con funzione Eye Care, una batteria da 5.000mAh e tripla fotocamera potenziata dall’AI.

“La Serie A è pensata per tutti coloro che vogliono avere il meglio dell’innovazione di OPPO a un prezzo accessibile”, commenta Isabella Lazzini, CMO OPPO Italia. “Ci siamo assicurati che nei nuovi A16 e A16s non ci siano compromessi tra design e prestazioni. Per noi è importante offrire agli utenti smartphone che si distinguano, indipendentemente dalla fascia di prezzo. Questo è il motivo per cui abbiamo prestato grande attenzione nel progettare le finiture dei nuovi modelli, oltre a includere una potente tripla fotocamera e ottimizzare ColorOS 11.1”, conclude Lazzini.