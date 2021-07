OPPO e il futuro della ricarica flash

Durante l’evento “What’s Next for Flash Charging?”, OPPO ha svelato i risultati più recenti della sua continua ricerca sulla tecnologia nella ricarica rapida e lo sviluppo della sua soluzione con tecnologia Flash Charge.

“Lo sviluppo della tecnologia VOOC Flash Charge di OPPO si basa sull’innovazione di un intero sistema di ricarica rapida che comprende l’adattatore, il cavo, il PMIC, la batteria e altri elementi”, afferma Jeff Zhang, Chief Scientist di OPPO VOOC Flash Charge. “Sia che le persone scelgano la ricarica wireless o quella cablata, la tecnologia VOOC Flash Charge è ora in grado di soddisfare un’ampia gamma di esigenze quando si tratta di ricaricare dispositivi elettronici, anche nelle circostanze più estreme”.

Ricarica in sicurezza

Nuovi aggiornamenti e innovazioni ponendo l’efficienza e la sicurezza al primo posto nello sviluppo della tecnologia Flash Charge. Per questo, l’azienda ha introdotto un sistema di protezione di sicurezza a cinque livelli e ha analizzato come nuovi materiali, algoritmi AI, architetture di ricarica e altri fattori, possano essere utilizzati per fornire ulteriori innovazioni. […]

Ricarica intelligente

Il produttore ha anche svelato la sua nuova tecnologia di ricarica intelligente progettata per mantenere la velocità di carica entro un range più sicuro possibile e regolare la corrente in base ai diversi scenari di carica. Questo aiuta a ridurre il verificarsi di un insolito decadimento della batteria e permette agli utenti di godere di una durata ottimale della carica per un periodo di tempo più lungo.

Ricarica in condizioni estreme

Oltre a rendere la ricarica VOOC Flash Charge più sicura e intelligente possibile, OPPO ha anche esplorato modi per ottimizzare la tecnologia di ricarica rapida nelle situazioni più estreme. Ad esempio, può essere difficile caricare una batteria agli ioni di litio in ambienti molto freddi, dove forzare la carica della batteria può addirittura causare un corto circuito. La soluzione di carica a bassissima temperatura di OPPO utilizza algoritmi intelligenti per determinare la temperatura di carica ottimale della batteria e aumentare la temperatura prima di iniziare la carica. I risultati dei test dimostrano che la batteria è in grado di aumentare la temperatura da -20℃ a 10℃ in poche decine di secondi, permettendo alla batteria di essere caricata normalmente.

Una continua evoluzione

Dall’arrivo nel 2014 della VOOC Flash Charge, la sicurezza, l’efficienza e la facilità d’uso sono state tre delle aree principali che hanno contribuito alla ricerca e allo sviluppo di OPPO nel campo delle batterie e della tecnologia di ricarica.

Sono oltre 3.000 brevetti relativi alla tecnologia di ricarica veloce attraverso oltre 30 dispositivi che supportano la tecnologia VOOC Flash Charge che hanno portato l’esperienza della ricarica veloce a più di 195 milioni di persone in tutto il mondo.