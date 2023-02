Oppo produrrà un processore personalizzato entro il 2024

Sempre più compagnie hanno preso la decisione di sviluppare i propri processori personalizzati per acquisire un vantaggio competitivo sulla concorrenza. Così hanno fatto Samsung e Google: ora è il turno di Oppo.

La domanda sorge spontanea: ma Oppo non ce l’aveva già un processore? Sì e no: è vero che già ha sviluppato il chip proprietario MariSilicon X, ma si tratta di un NPU, ovvero di un processore utilizzato esclusivamente per ciò che riguarda l’intelligenza artificiale. La nuova idea è quella di produrre un vero e proprio SoC, come quelli di Qualcomm e di MediaTek.

Ed è proprio MediaTek che ha rivelato pubblicamente la notizia: la cosa fa pensare che sarà proprio questa azienda ad aiutare Oppo nei suoi sforzi per un processore proprietario. Secondo alcuni analisti, il chip misterioso arriverà sul mercato nel corso del 2024.

Sembra infatti che le cose si stiano muovendo in fretta: il disegno del chip sarebbe già stato completato, e ora manca soltanto il processo di assemblaggio vero e proprio. Ricordiamo che, non molto tempo fa, l‘azienda ha speso l’equivalente di 1,3 miliardi di euro per finanziare centri di progettazione di chip cinesi. Sicuramente, quindi, si farà sul serio.