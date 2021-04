Tutti i maggiori istituti di analisti stanno diffondendo i dati del mercato smartphone relativi al primo trimestre dell’anno. Sia Canalys sia Counterpoint hanno già tracciato un chiaro spaccato del settore, che registra un importante rialzo nelle vendite e riserva alcune sorprese sul posizionamento di alcuni marchi.

Proprio Counterpoint analizza nel particolare l’avanzata di OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, che ha raggiunto una crescita del 94% anno su anno in Europa durante il primo trimestre del 2021. Raddoppiando la sua quota di vendite in un anno, l’azienda si colloca come il quarto più grande produttore di smartphone in Europa.

“Il lancio della nuova serie OPPO Find X3 ha ottenuto un grande successo e una risposta estremamente positiva dai nostri clienti, due elementi che hanno portato un significativo aumento della domanda verso i nostri nuovi dispositivi. Rispetto alla serie OPPO Find X2 dello scorso anno, le prevendite sono aumentate di oltre il 400% anno su anno”, commenta Maggie Xue, President of OPPO Western Europe.

L’azienda cinese ha da poco lanciato la sua linea top di gamma che comprende i modelli Find X3 Pro, Find X3 Neo e Find X3 Lite, oltre a tre modelli di fascia media, A94 5G [qui il nostro test], A74 e A54.

È dunque lecito attendersi una nuova crescita nei prossimi mesi, che sarà come sempre trainata dai modelli di fascia media, anche se ai flagship è stato affidato il compito di portare al brand visibilità, appeal e valore aggiunto.