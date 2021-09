Oppo Reno 6 e Reno 6 Pro ufficiali in Italia: caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Nel panorama italiano, conosciamo Oppo per la sua gamma Find X3 disponibile nelle versioni Lite, Neo e Pro, o per i suoi telefoni entry level dal prezzo particolarmente aggressivo come l’Oppo A94. L’azienda oggi ha ampliato la gamma con due nuovi smartphone dal nome Reno 6 e Reno 6 Pro.

Entrambi i modelli puntano tutto sul pacchetto video con modalità ritratto professionale, rendering bokeh in tempo reale e una speciale funzione di tracciamento della messa a fuoco in tempo reale. Non solo, sono compatibili con il 5G, offrono l’interfaccia personalizzata ColorOS e sfoggiano un design abbastanza simile tra di loro. Scopriamoli insieme!

Oppo Reno 6

Nonostante il nome, ha due caratteristiche video esclusive che Reno 6 Pro non ha. La prima è una modalità ritratto in grado di visualizzare tutto ciò che circonda il soggetto in bianco e nero grazie alla tecnologia IA. La seconda è una modalità video super slow motion che riprende fino a 960 fotogrammi al secondo a 720p.

Per il resto, abbiamo a che fare con uno smartphone classico dal design sottile (7,59 mm) e leggero (183 g) e un rivestimento anti-impronte. Lo schermo OLED mostra una diagonale da 6,43 pollici per una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. È inoltre protetto da Corning Gorilla Glass 5.

Il reparto fotografico mostra tre sensori, uno principale da 64 Megapixel, uno secondario (ultra grandangolare) da 8 Megapixel e un macro da 2 Megapixel. Sulla parte anteriore, la fotocamera selfie è un obiettivo da 32 Megapixel.

Sul fronte delle specifiche tecniche possiamo contare su un SoC Dimensity 900, una batteria da 4300 mAh (ricarica rapida da 65W), 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Oppo Reno 6 Pro

Reno 6 Pro ripropone le specifiche del suo fratellino ma si fa notare per la presenza di uno schermo curvo da 6,55 pollici e uno spessore maggiore che arriva a toccare i 7,99 mm.

Il reparto fotografico aggiunge un sensore per un totale di quattro. Il principale è da 50 Megapixel, l’ultra grandangolare da 16 Megapixel, il macro da 2 Megapixel, mentre, l’ultimo, è un teleobiettivo da 13 Megapixel in grado di garantire uno zoom ottico X2.

Il modello Pro sarà anche più potente perché propone il chip di fascia alta Snapdragon 870 di Qualcomm oltre a 12 GB di RAM. Anche lo spazio di archiviazione è stato rivisto al rialzo per raggiungere i 256 GB.

La soddisfazione di OPPO

La soddisazione di OPPO per il lancio dei nuovi prodotti si legge chiaramente nelle parole di Adolfo Binni, Head of Product Marketing OPPO Italia.

La serie Reno è una testimonianza dell’approccio innovativo del brand. Questa nuova gamma offre l’opportunità a tutti gli utenti di diventare un vero e proprio digital creator, grazie all’attento lavoro svolto sul comparto fotografico e all’imaging. I nuovi smartphone infatti possiedono caratteristiche della fotocamera mai sperimentate prima e supportate da algoritmi AI come il primo video ritratto Bokeh Flare, AI Highlight Video e altre feature specifiche che permetteranno di catturare video di qualità DSLR e molto altro. Con la nuova OPPO Reno6 Series ognuno potrà esprimere la propria creatività e comunicare le proprie emozioni semplicemente con uno smartphone. Ancora una volta siamo orgogliosi di dimostrare concretamente ai nostri consumatori l’impegno e la passione che OPPO mette nella realizzazione dei propri prodotti. Vogliamo dare ai nostri clienti prodotti eccellenti, innovativi e all’avanguardia ma anche opportunità esclusive: fino al 20 ottobre 2021, con l’acquisto di OPPO Reno6 Pro l’utente riceverà incluso nel prezzo OPPO Enco X, dal valore commerciale di 179,90€, OPPO Band Style, dal valore commerciale di 69,90€ e una cover in silicone dal valore commerciale 29,90€. Acquistando invece Reno6, sempre fino al 20 ottobre 2021, OPPO Enco Free2 dal valore commerciale di 129,90 € e una cover con funzione flash dal valore commerciale di 49,90€.

Prezzi e uscita

Il Reno 6 è disponibile da questo giovedì 9 settembre 2021 a 499 euro. Sono disponibili due colori: Arctic Blue e Star Black.

Il Reno 6 Pro viene proposto al prezzo di 799 euro e sarà disponibile in Arctic Blue o Lunar Grey.