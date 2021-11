OPPO Reno 6 si tinge di rossonero

Un regalo al popolo rossonero da parte di OPPO, disponibile solo su OPPO Store.

A partire dal 22 novembre sarà infatti disponibile la Capsule Collection AC Milan, che include uno dei dispositivi top di gamma della OPPO Reno6 Series, OPPO Band Limited Edition AC Milan e una cover in silicone Limited Edition AC Milan, in grado di proteggere al meglio lo smartphone da urti e cadute, a un prezzo consigliato al pubblico di 799,00 euro, per la versione con Reno6 Pro, e di 499,00 euro, per la versione con Reno6.

La Capsule Collection si inserisce all’interno delle diverse iniziative promosse dalla partnership tra OPPO Italia e AC Milan.

OPPO Reno6 Series

La serie Reno6 è l’ultima lineup, in ordine di tempo, presenta dal produttore cinese e integra un’ampia suite di funzionalità da top di gamma nel settore dell’imaging.

Inoltre, offre connettività 5G e disponde dalla ricarica rapida SuperVOOC 2.0 a 65W.

OPPO Band

Dotato di numerose funzionalità smart, OPPO Band consente di mantenere uno stile di vita sano grazie alle 12 modalità di allenamento integrate, tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, badminton, cricket, yoga e molte altre ancora.

Inoltre, supporta il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), del sonno e della frequenza cardiaca. A completare la dotazione di OPPO Band, anche un display full-color AMOLED da 1,1 pollici e la resistenza all’acqua fino 50 metri. La Limited Edition AC Milan offre un design unico ed elegante, in grado di differenziarsi dai principali smartband disponibili sul mercato.