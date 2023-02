Oppo Reno 8T e Reno 8T 5G lanciano in Asia: ecco cosa c’è da sapere sui due midranger

Dopo un lungo periodo di speculazioni, finalmente gli smartphone Oppo Reno 8T e Reno 8T 5G sono stati lanciati. Non c’è stato nemmeno nessun annuncio particolare: semplicemente, i dispositivi sono comparsi sul sito dell’azienda. Andiamo a vedere quali sono le loro caratteristiche.

Il Reno 8T di base dispone di un display di 6,43 pollici FullHD+ con refresh rate di 90 Hz e protezione Gorilla Glass 5. All’interno c’è un processore Helios G99 con singola opzione di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Per quanto riguarda le fotocamere ci saranno un sensore principale da 100 Megapixel, uno di profondità da 2 Megapixel e uno macroscopico da 2 Megapixel. Anteriormente c’è la selfie cam da 32 Megapixel posizionata in un punch hole.

Il tutto sarà accompagnato da una batteria di 5.000 mAh con ricarica veloce SuperVOOC da 33 W, jack per le cuffie da 3,5 mm, porta USB-C e sistema operativo ColorOS 13.

Il Reno 8T 5G, invece, presenta molte differenze. In primo luogo, ovviamente, il supporto alla connessione 5G, ma anche l’utilizzo del chip Snapdragon 695 con la medesima configurazione da 8 GB di RAM.

Lo schermo sarà da 6,7 pollici e questa volta OLED, con refresh rate di 120 Hz. Per le fotocamere, invece, si parla di una lente principale di 108 Megapixel, mentre gli altri sensori saranno uguali al modello base. Si conclude con batteria da 4.800 mAh che supporta fast charging da 67 W. Manca all’appello, tuttavia, il jack.

Reno 8 T base è attualmente in vendita nei colori Starlight Black e Sunset Orange a circa 330 euro mentre il modello 5G, in Starlight Black e Dawn Gold, costerà circa 390 euro. Al momento è stata annunciata la disponibilità soltanto in Asia.