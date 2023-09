OPPO Reno Days: sconti e promo sulla serie più amata dagli italiani

Settembre, le vacanze sono purtroppo finite ed è tempo di ritorno a scuola e in ufficio. Per cercare di ricominciare con una marcia in più, OPPO ha deciso di lanciare una serie di promozioni sugli smartphone della serie Reno, da sempre la più amata dagli italiani.

Dal 16 settembre al 30 settembre, solo su OPPO Store, saranno disponibili sconti e bundle esclusivi.

Fino al 30 settembre saranno disponibili i nuovi device della Reno10 Series, OPPO Reno10 Pro e OPPO Reno10, in bundle con OPPO Enco Air3, Band Style nella colorazione Vanilla e un comodo supporto auto rispettivamente al prezzo vantaggioso di 649,99 euro e 499,99 euro. Questi dispositivi sono l’ideale per ricominciare, pensati per semplificare la tua routine quotidiana, garantendo un’esperienza tecnologica superiore in ogni momento e diventando dei veri e propri accessori grazie all’estetica premium.

Anche OPPOReno8 e OPPO Reno8 Pro in bundle con OPPO Enco Air2, Band Style nella colorazione Vanilla abbinati a un supporto auto sono disponibili rispettivamente al prezzo di 369,99 euro e 549,99 euro. Questo bundle rappresenta la combinazione perfetta per tutti coloro che vogliono uno smartphone stiloso ma performante al tempo stesso accompagnato da un paio di auricolari che garantiscono un’elevata qualità audio e uno smartwatch perfetto per diventare non solo un versatile accessorio, ma anche un compagno di allenamento per il ritorno in palestra.

Ma non è finita qui! Solo dal 18 settembre al 24 settembre, su OPPO Store, saranno attivi i flash sales all’acquisto di OPPO Reno8 e OPPO Reno8 Pro singolarmente. Per coloro che non stanno cercando il kit completo ma che hanno bisogno di avere con sé uno smartphone completo, OPPO Reno8 e OPPO Reno8 Pro, sono acquistabili rispettivamente al prezzo di 319,99 euro e 499,99 euro.



La Reno8 Series permette di scattare ritratti di qualità, di fruire di contenuti multimediali grazie a un ampio display luminoso e di godere di un elegante design Unibody che permette di rendere lo smartphone un accessorio che si abbina perfettamente ad ogni stile.