OPPO Reno4 Pro 5G ufficiale in Cina con Snapdragon 765G e 12 GB di Ram

OPPO ha annunciato due nuovi smartphone destinati al mercato interno cinese, Reno4 e Reno4 Pro 5G. Il modello Pro 5G è il più potente e il più interessante tra i due ma entrambi hanno molto da offrire e supportano il 5G.

Abbastanza simili in termini di design, il modello “Pro” appare più elegante ma le differenze sono minime: realizzati in metallo e vetro, dispongono di quattro telecamere sul retro per scatti da primi della classe.

OPPO Reno4 Pro 5G: caratteristiche tecniche

OPPO Reno4 Pro 5G è dotato di un display curvo di tipo AMOLED Full-HD+ da 6,55 pollici (2400 x 1080) con frequenza di 90Hz e protetto da Gorilla Glass 5.

Il telefono è alimentato dal processore octa-core Snapdragon 765G a 64 bit di Qualcomm e supporta la connettività 5G. Disponibile in due varianti, il modello più economico include 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria UFS 2.1. La variante più costosa offre 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria flash UFS 2.1. Android 10 viene preinstallato sul dispositivo, insieme a ColorOS 7.2. Sono due gli slot per schede SIM da sfruttare.

Una batteria da 4.000 mAh è inclusa all’interno con ricarica cablata rapida da 65 W (SuperVOOC 2.0).

Nel reparto fotografico troviamo una fotocamera principale da 48 Megapixel (sensore Sony IMX586, apertura f /1.7, OIS) supportata da una fotocamera ultra-wide da 12 Megapixel (sensore IMX708 SOny, FoV a 120 gradi, apertura f/2.2). Una fotocamera da 13 Megapixel (apertura f/2.4, zoom ibrido 5x, zoom digitale 20x, autofocus laser) inclusa anche nella parte posteriore.

OPPO Reno4 Pro 5G: uscita e prezzo

OPPO Reno4 Pro 5G arriverà in Cina al prezzo di 500€ al cambio nelle colorazioni Diamond Blue, Diamond Red, Mirro Black, Titanium Blank e Green Glitter.