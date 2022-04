OPPO Reno8 sarà il primo smartphone a sfruttare lo Snapdragon 7 Gen 1

In arrivo nuove indiscrezioni per il nuovo smartphone di OPPO, Reno8. Secondo diverse voci, infatti, questo sarà il primo a fare impiego del nuovo chipset di Snapdragon, ovvero l’inedito Snapdragon 7 Gen 1.

Il rapporto giunge dalla pagina Weibo del noto leaker Digital Chat Station, che ha rivelato le caratteristiche del nuovo device. Prima fra tutte, per l’appunto, il non ancora annunciato Snapdragon 7 Gen 1. Questo dovrebbe avere 4 core Cortex A710 di grandi dimensioni e 4 core Cortex A510 più piccoli, con frequenza ridotta per abbassare il dispendio energetico.

Inoltre ci sarà uno schermo OLED di 6,55 pollici e 120 Hz, con tripla fotocamera posteriore (50 Megapixel, 8 Megapixel e 2 Megapixel) e una selfie cam anteriore da 32 Megapixel. Disporrà inoltre di una batteria da 4.500 mAh e ricarica veloce da ben 80W.

Al momento nulla è confermato: secondo le voci Reno8 sarà annunciato ufficialmente il prossimo mese. Possiamo quindi aspettarci che il nuovo SoC venga rivelato in concomitanza: se i rumor si rivelassero reali, questo diventerebbe il chip di fascia media più potente della compagnia.