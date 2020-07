OPPO presenta la ricarica flash a 125W. In 20 minuti batteria al 100%

Sono sufficienti 20 minuti di ricarica flash per caricare da 0 a 100 una batteria da 4.000 mAh con il nuovo caricatore di OPPO con tecnologia SuperVOOC da 125W presentato oggi. Ne bastano 5 per arrivare al 41%. OPPO ha annunciato anche il caricatore flash wireless AirVOOC da 65W, il caricatore portatile mini SuperVOOC da 50W e il mini-caricatore flash da 110W.

La tecnologia

La tecnologia di ricarica flash da 125W, spiega il produttore, rappresenta l’ultima innovazione tecnologica nell’ambito della carica flash per l’industria della telefonia mobile: «Grazie a un algoritmo di crittografia avanzato e a rigidi regolatori di controllo della temperatura, consente l’uso sicuro ed efficiente del dispositivo di ricarica flash. In particolare, la carica flash wireless AirVOOC da 65W permette agli utenti di caricare più velocemente rispetto alla carica effettuata via cavo. Il mini-caricabatterie SuperVOOC da 50W e il caricatore flash da 110W, introdotti per la prima volta sul mercato, sono innovazioni uniche della tecnologia di carica flash VOOC di OPPO. Questi prodotti sono i migliori per quanto riguarda la miniaturizzazione dei caricabatterie ad alta potenza, grazie alle loro caratteristiche di leggerezza, compattezza e trasportabilità senza precedenti».

Commenta Jeff Zhang, Chief Charging Technology Scientist di OPPO: «L’introduzione accelerata del 5G in tutto il mondo e la crescente diversificazione delle applicazioni ad alto consumo energetico, tra cui i giochi e la visione di video, rappresentano nuove sfide per la durata della batteria dei telefoni cellulari e per l’esperienza di ricarica degli utenti. OPPO ha guidato lo sviluppo della ricarica rapida sin dal lancio della carica flash VOOC nel 2014. Ora ci impegniamo a continuare a costruire sulla base delle nostre competenze e dei nostri punti di forza nel campo delle tecnologie di ricarica ad alta potenza, wireless e dalle dimensioni sempre più ridotte, al fine di fornire agli utenti un’esperienza di ricarica ultraveloce sicura, efficiente e conveniente».

OPPO 125W flash charge: la ricarica più veloce nell’era dei 5G

La tecnologia di ricarica flash OPPO da 125W utilizza la tecnologia di carica diretta che, come detto in apertura, è in grado di caricare una batteria da 4.000mAh fino al 41% in 5 minuti e di ricaricarla al 100% in 20 minuti al ritmo più veloce. Allo stesso tempo, spiega il produttore cinese, è compatibile con i precedenti protocolli di carica flash SuperVOOC e VOOC e supporta anche i protocolli mainstream, tra cui 65W PD e 125W PPS. Attualmente, è la tecnologia di ricarica flash più avanzata del settore.

Evoluta dal design tecnico di SuperVOOC, la carica flash da 125W può supportare uno schema di ricarica fino a 20V 6,25A. Inoltre, «la tecnologia alla base della carica flash da 125W ha migliorato le proprie caratteristiche in termini di protezione di sicurezza del sistema, aggiungendo 10 sensori di temperatura addizionali che monitorano lo stato di carica e garantiscono la massima sicurezza durante la il processo di ricarica. Inoltre, la piattaforma utilizza misure di protezione da sovratensione con fusibili, filo con attacco Type-C e algoritmo di crittografia ad alta resistenza a 128 bit per aumentare la sicurezza».

OPPO 65W AirVOOC wireless flash charge

La tecnologia di carica flash wireless 65W AirVOOC wireless flash charge, che adotta la tecnologia della pompa di carica isolata auto-prodotta e la progettazione parallela a doppia bobina per aumentare ulteriormente l’efficienza di carica wireless.

La carica flash wireless AirVOOC da 65W può caricare completamente una batteria da 4.000mAh in 30 minuti. Essa, infatti, ha ridotto l’interferenza in frequenza e quindi ha consentito un’ampia applicazione della classica tecnologia di ricarica senza fili. La tecnologia dispone di cinque misure di protezione di sicurezza in aggiunta alla funzione di rilevamento di oggetti estranei. È inoltre compatibile con lo standard Qi e fornisce agli utenti un’esperienza di ricarica priva di cavi e superveloce.

Inoltre, OPPO ha presentato un concept di caricabatterie wireless per la carica flash wireless AirVOOC da 65W. Quest’ultimo è caratterizzato da un vetro scolpito, realizzato con la tecnologia della prototipazione rapida senza stampo, e rappresenta la prima applicazione di questo tipo di tecnologia all’interno del mercato dell’elettronica di consumo.

La parte inferiore del caricabatterie è dotata di un refrigeratore a semiconduttore per regolare il calore in entrata e in uscita, garantendo così che il portatile non sia caldo dopo la carica dell’apparecchio. In questo caso, la temperatura del retro del telefono viene mantenuta più bassa di oltre 2℃ rispetto a quella di utilizzo del solo ventilatore per dissipare il calore.

Serie di caricabatterie OPPO High-power ultra-small

OPPO ha anche lanciato il più piccolo e sottile mini-caricabatterie SuperVOOC da 50W al mondo e il mini-flash charger da 110W con un’architettura unica a doppio livello. Il primo è stato sviluppato attraverso l’elaborazione di curve multiraggio fino a una dimensione simile a quella di un porta biglietti da visita. La sua parete ha uno spessore di soli 1,05 cm. È compatibile con i protocolli VOOC, supporta protocolli mainstream come 27W PD e 50W PPS, e può caricare una varietà di dispositivi tra cui telefoni cellulari e laptop.

Basato sul mini-caricabatterie SuperVOOC da 50W, il mini-flash charger OPPO da 110W è costruito sulla combinazione di strutture in laminato e compatte che ne riduce al minimo le dimensioni, rendendolo simile alle dimensioni di un normale caricabatterie da 18W.