Oppo serie Reno2 ufficiale: in Italia a partire da 349 euro

Il mondo degli smartphone di fascia si allarga per fare spazio a due nuove uscite. OPPO ha infatti annunciato oggi l’arrivo della sua serie Reno2 in Italia, formata da due modelli che debutteranno per alzare l’asticella nel segmento intermedio del catalogo aziendale: OPPO Reno2 e OPPO Reno2 Z.

Display e design

Entrambi i modelli si presentano con uno schermo da 6,5 ​​pollici di diagonale basati sulla tecnologia AMOLED, il modello di punta è un pannello a luce solare che promette una migliore visibilità sotto l’incidenza della luce solare ma entrambi hanno un display a risoluzione FullHD+ e una delle poche differenze tra loro è l’uso del vetro Gorilla Glass 6 in Reno2 e Gorilla Glass 5 in Reno2 Z.

Nonostante siano esteticamente simili ci sono varie differenze. OPPO Reno2 mantiene il modulo di tipo a scomparsa per ospitare la sua fotocamera frontale nella parte superiore del telefono mentre Reno2 Z ne include una a comparsa circondata però da un indicatore LED.

In tutti e due è presente il lettore ottico di impronte digitali, che ora offre un’area più luminosa che si traduce in una maggiore velocità di sblocco.

Caratteristiche tecniche

Dentro a Reno2 troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 730G mentre sul modello “Z” è stato scelto il MediaTek Helio P90. In entrambi i casi abbiamo 8 GB di RAM ma solo Reno2 offre 256 GB di spazio di archiviazione mentre Reno2 Z mantiene 128 GB. Non ci sono inoltre differenze per quanto riguarda la batteria, con 4.000 mAh e ricarica rapida VOOC 3.0.

Per quanto riguarda la sezione fotografica, va ricordato che i due telefoni hanno un sistema costituito da quattro sensori, guidati dall’IMX586 da 48 Megapixel e accompagnati da un grandangolo da 8 megapixel. Il Reno2 integra anche un teleobiettivo da 13 Megapixel in grado di eseguire uno zoom ibrido x5 e, infine ,un sensore da 2 Megapixel. Da parte sua, a Reno2 Z manca del sensore “teleobiettivo” e il sensore extra da 2 Megapixel è supportato da un’altra della stessa risoluzione destinata a catturare immagini a modalità ritratto.

Prezzi e uscita

La serie OPPO Reno2 sbarca in Italia ad ottobre. Il prezzo dei telefoni parte da 349 euro con OPPO Reno2 Z (8/128 GB) mentre Reno2 di base esce a 499 euro.

OPPO Reno2 sarà disponibile anche attraverso offerte dedicate degli operatori telefonici TIM e Wind Tre, tramite i brand Wind e 3