OPPO sfila in passerella alla Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week 2022, che ha aperto i battenti nella giornata di ieri e durerà fino a lunedì 26 settembre, anche quest’anno avrà molti punti di contatto con la tecnologia: un mix di stile, design, moda, tendenze da cui entrambi i settori traggono idee ed energie, con un unico obiettivo, quello dell’innovazione.

Come la collezione primavera-estate 2023 firmata da Marco Rambaldi, uno dei più talentuosi stilisti di nuova generazione sulla scena italiana che, per il secondo anno consecutivo, vede in OPPO un partner d’eccezione che celebra oggi la tecnologia come forma d’arte e porta in passerella i suoi dispositivi come gioielli tecnologici ad impreziosire gli outfit della collezione.

A sfilare nell’inedita cornice del parco del portello, insieme ai capi di abbigliamento, i dispositivi della OPPO Reno8 Series che, concepiti come oggetto di design, hanno saputo completare al meglio alcuni outfit della collezione, donando lucentezza e raffinatezza con le proprie colorazioni.

Un racconto inedito fatto di creatività e immaginazione, capace di avvicinare due mondi apparentemente distinti, ma uniti dallo stile e dalla ricerca continua di innovazionee trasmettere i valori di inclusione e diversity, dei quali, con differenti linguaggi espressivi e iniziative, entrambi i brand si fanno portavoce. Attraverso una collezione che interpreta il contesto culturale in cui viviamo con un linguaggio giovane e trasversale, tipico anche della OPPO Reno8 Series, Marco Rambaldi ha portato sulla passerella, in modo concreto e autentico, il senso di unione e innovazione, con eleganza e raffinatezza.

“Siamo tutti parte della rivoluzione tecnologica che ci sta travolgendo, bisogna solamente abbracciarla. Usare i dispositivi per un nuovo modo di creare ed attraverso di essi immaginare scenari alternativi. Abbiamo provato a vestire i nostri uncinetti di schermi, finestre su un presente sempre più pressante, che dovrebbe urlare inclusività e gentilezza.” Ha commentato lo stilista Marco Rambaldi.

Abiti e tecnologia si uniscono perfettamente, da una parte l’artigianato e il crochet, tecnica di lavorazione molto cara allo stilista sin dagli esordi della sua carriera, dall’altra innovazione e tecnologia con i nuovi smartphone OPPO Reno8 Pro e Reno8.

La fusione di questi due mondi, che trova nella valorizzazione estetica un elemento essenziale, ha dato vita a una sinergia perfetta, unica e distintiva nel suo genere, che ha lo scopo di veicolare messaggi universali capaci di abbattere gli stereotipi comuni e di esaltare la bellezza di un mondo che fa della creatività e del dinamismo i suoi mantra. La tecnologia di OPPO, inoltre, ha rappresentato l’amplificatore perfetto di tutte le emozioni vissute durante la sfilata, diventando fonte d’ispirazione per chi ama osare.