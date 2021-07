OPPO sta lavorando ad uno smartphone da gaming: ecco le prime immagini

Una certificazione apparsa sul sito dell’EUIPO (l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) suggerisce che OPPO si starebbe preparando ad entrare nel mondo dei telefoni da gaming. La società cinese sta infatti lavorando ad uno smartphone pensato per i videogiocatori, simile all’Asus Rog.

Le prime immagini mostrano che il display è molto grande, senza fori e notch. Non è visibile alcuna fotocamera frontale, che quindi potrebbe trovarsi al di sotto dello schermo o nella cornice superiore. La fotocamera posteriore comprende invece quattro lenti.

Sul bordo inferiore del nuovo smartphone di OPPO si possono notare il connettore USB-C e il jack per le cuffie: nessuna traccia invece dei tasti dorsali, di solito presenti su dispositivi di questo tipo. Un’altra caratteristica di spicco sono le griglie triangolari sul dorso, utili per la dissipazione del calore. Sempre sul retro del dispositivo c’è un cerchio LED probabilmente in grado di illuminarsi.

Non sono note né il nome commerciale né la data di lancio del dispositivo, ma è probabile che non manchi molto al debutto di OPPO nel mondo del gaming.