Oppo è pronta a lanciare la sua linea Find X2 il 6 marzo, ma gli smartphone non rappresenteranno l’unica novità della giornata. È infatti confermato che i nuovi flagship saranno affiancati da uno smartwatch (il primo di OPPO) con sistema operativo Google Wear.

E dal momento che l’orologio di Oppo non è più un segreto, considerato l’alto numero di indiscrezioni di cui è stato oggetto nelle ultime settimane, la società cinese ha deciso di “spoilerare” il dispositivo prima del lancio rivelando sul social network Weibo i due colori nei quali sarà commercializzato: nero e oro.

Il teaser, che pubblichiamo qui sopra, ci aiuta ad avere un’idea più chiara di quello che vedremo il 6 marzo.

L’immagine conferma anche che Oppo Watch avrà uno speaker vivavoce e sarà in grado di consentire conversazioni dall’orologio. I due scatti dell’interfaccia utente mostrano infatti la schermata della chiamata in partenza e quella della telefonata in arrivo, nella quale si può notare in modo chiaro l’icona dell’altoparlante.