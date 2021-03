OPPO ha appena presentato la sua nuova gamma di modelli flagship composta da Find X3 Pro, Find X3 Neo e Find X3 Lite, tutti con connettività 5G.

Oggi, in occasione del mese della festa del papà, il produttore cinese lancia una serie di offerte insieme ai suoi partner dedicate a smartphone e cuffie, con sconti che superano il 40%, su Amazon e presso i principali negozi di elettronica di consumo.

Dal 15 fino al 31 marzo, tra i protagonisti delle promozioni primaverili troviamo gli auricolari OPPO ENCO Free Wireless in versione Black e White, scontati di oltre il 40% e disponibili all’acquisto su Amazon al prezzo di 99,90 euro (invece di 169,00 euro). Anche OPPO ENCO W31 True Wireless, nelle colorazioni Black e White, sono disponibili al prezzo di 69,90 euro (invece di 99,90 euro).

Dal 15 marzo fino al 21 marzo, OPPO ENCO X Wireless, in versione Black e White, sono disponibili su Amazon al prezzo di 149,90 euro (invece di 179,00euro). Gli auricolari sono dotati di funzione di cancellazione del rumore a tre microfoni e un filtro adattivo. L’elevata qualità audio è il risultato della partnership tra OPPO e Dynaudio che mette a disposizione 4 impostazioni per la cancellazione del rumore: dalla cancellazione massima per godere appieno dell’esperienza audio, fino alla modalità trasparenza per ascoltare anche i suoni provenienti dall’esterno.

OPPO Reno e Serie A

Sempre fino al 31 di marzo, OPPO propone esclusive promozioni tramite i propri partner, anche sugli smartphone della serie Reno e Serie A.

OPPO RENO4 Z, nella configurazione da 8GB + 128GB e colorazioni Dew White e Ink Black, è disponibile al prezzo promozionale di 269,00 euro (invece di 399,00 euro).

Sempre su Amazon, anche i modelli OPPO A91 e OPPO A52 sono acquistabili scontati rispettivamente al prezzo di 199,00 euro (invece di 329,00 euro) e di 149,00 euro (invece di 199,00 euro, nelle colorazioni Lightning Black e Stream White.

Infine, OPPO A53s è in promozione a 169,00 euro (invece di 229,00 euro). Uno smartphone dall’ottima qualità prezzo e prestazioni, tra cui il comparto fotografico con tripla fotocamera e lente principale da 13 MP e due lenti ulteriori da 2 MP per realizzare scatti straordinari.