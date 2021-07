OPPO Watch 2, nuove indiscrezioni a un giorno dall’annuncio

Il nuovo OPPO Watch 2 sarà annunciato ufficialmente domani, e a un giorno dall’annuncio ufficiale il leaker Evan Blass ha rivelato il design definitivo. Le immagini mostrano che il dispositivo supporterà le chiamate telefoniche, proprio come il precedente OPPO Watch. Un’altra foto mostra lo smartwatch che segnala indicazioni stradali, suggerendo la presenza di un servizio GPS integrato.





Anche se OPPO non ha ancora dato indicazioni sulle specifiche tecniche, precedenti indiscrezioni hanno suggerito che l’OPPO Watch 2 impiegherà un processore Snapdragon Wear 4100 supportato da un Apollo 4s, 16 GB di memoria, supporto eSIM ed LTE.

Utilizzerà il sistema operativo OPPO ColorOS, con RTOS per una durata maggiore della batteria. Arriverà in due dimensioni, 42 mm e 46 mm, con diverse opzioni di colori. Per conoscere tutte le informazioni a riguardo, non bisogna fare altro che attendere la presentazione di domani.