OPPO Wow Deals: prezzi incredibili su Amazon per un giorno

OPPO ha lanciato una giornata esclusiva di promozioni per offrire tutto il meglio della tecnologia da portare in valigia. Oggi, venerdì 30 luglio sono disponibili su Amazon.it i “Wow Deals”, una selezione di prodotti dell’ecosistema OPPO a prezzi incredibili.

Smartphone

In occasione di queste offerte lampo, OPPO ha pensato a tutti gli appassionati di fotografia mobile e a coloro che amano condividere ogni momento delle proprie vacanze, offrendo delle super promozioni su alcuni degli smartphone più amati dagli utenti.

OPPO Find X3 Pro 5G, lo smartphone premium dell’azienda è disponibile nelle colorazioni Glossy Black e Blue al prezzo di 899,00€ invece di 1.149,99€.

Il fratello minore della famiglia Find X3, OPPO Find X3 Lite 5G, nelle tre varianti colore Astral Blue, Galactic Silver e Starry Black, è disponibile a 359,00€, invece di 499,99€, con uno sconto quasi del 30%.

Infine, per chi desidera coniugare funzionalità, prestazioni e leggerezza, OPPO A94 è disponibile nelle colorazioni Fluid Black e Cosmo Blue, al prezzo speciale di 289,00€ invece di 369,99€.

Audio

Per coloro che non vogliono rinunciare alla musica preferita nemmeno in viaggio, OPPO ha pensato a un’offerta speciale per la serie di auricolari True Wireless Stereo Enco Free. Infatti, le più recenti OPPO Enco Free2, nelle colorazioni Black e White, sono disponibili al prezzo di 99,00€, anziché 129,90€.

Wearable

Infine, per coloro che vogliono un compagno hi-tech versatile, completo e perfetto per praticare lo sport anche in spiaggia, OPPO Watch, nella versione Black da 46mm, è disponibile al prezzo di 199,00€, invece che 299,90€, con uno sconto superiore del 30%.