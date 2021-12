OPPO X-Mas Day: il regalo di Natale è servito

Il Natale è in arrivo e OPPO dà il via oggi ad una nuova iniziativa dedicata all’ultimissima OPPO Reno6 Series, la sua line-up di smartphone dedicata agli appassionati di fotografia e tutti i creator digitali.

In cosa consite? Da oggi fino al 31 dicembre, è possibile acquistare ad un prezzo esclusivo su OPPO Store OPPO Reno6 Pro con OPPO Enco Air, gli auricolariTrue Wireless Stereo con cancellazione intelligente del rumore.

In alternativa, si potrà scegliere la “combo” OPPO Reno6 con OPPO Band Style, dispositivo perfetto per chi desidera mantenere uno stile di vita attivo e sano grazie alle 12 modalità di allenamento.

Maggiori dettagli sulla pagina dedicata alla promozione su www.oppopromo.it.

“Con gli OPPO X-Mas Days, a pochi giorni dal Natale, vogliamo offrire ai nostri consumatori un ulteriore occasione per scoprire e acquistare per regalare i prodotti del nostro ecosistema, che continuiamo ad arricchire di accessori audio e wearable, per un’esperienza utente ricca e in linea con il proprio stile di vita quotidiano. Con queste iniziative, desideriamo poter rendere la nostra tecnologia accessibile ad un numero sempre maggiore di persone” commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.