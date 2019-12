Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, ha annunciato l’arrivo di Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20″. Si tratta dunque a tutti gli effetti del debutto italiano dell’azienda nella categoria bagagli.

La borsa è caratterizzata da un design elegante e resistente: è composta in lega di alluminio-magnesio di grado aerospaziale, con un telaio rinforzato, estremamente resistente. Un trolley ideale per viaggi on the road, vacanze al mare o avventure in giro per il mondo.

Pensata con un’anima decisamente urban e globe trotter, Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20” offre una doppia serratura con combinazione TSA e assicura un alto livello di sicurezza, consentendo alle autorità doganali di poter facilmente ispezionare il bagaglio in caso di necessità, senza arrecare alcun danno alle chiusure.

Il manico ergonomico offre una presa maneggevole e comoda, mentre le quattro diverse regolazioni in altezza assicurano un comfort su misura. Inoltre, le ruote girevoli a 360° riducono il rumore e assorbono gli urti. L’interno è foderato e organizzato con tasca portaoggetti chiusa da una cerniera, mentre le cinghie di entrambi i lati aiutano a tenere oggetti e vestiti al proprio posto. La valigia, che offre una capacità di 31 litri e rispetta le dimensioni standard del bagaglio a mano, ha un peso di 4,2 kg.

Le vendite di Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20” inzieranno domani 3 dicembre, su Amazon.it ad un prezzo consigliato di 199,99€, ma per 24 ore, a partire dalle 00.00, si potrà approfittare di un prezzo Early Bird di 169,99€.

Inoltre, anche Xiaomi Luggage Classic 20″ debutterà il 10 dicembre su Amazon.it in tre colorazioni – blu, nero e grigio – al prezzo di 79,99€ e, solo per le prime 24 ore, si potrà acquistare ad un prezzo di lancio di 59,99€. Questo bagaglio a mano, con capacità di 38 litri, è realizzato in Makrolon, un materiale in policarbonato, leggero e resistente ai graffi, realizzato da Covestro.