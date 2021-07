Oxygen OS si aggiorna alla Beta 12

Nuovo aggiornamento per il sistema operativo Oxygen OS con la versione Beta 12, disponibile per i modelli OnePlus 8 e 8 Pro. Come sempre, il programma beta di OnePlus permette agli utenti di provare nuove funzionalità prima che vengano rilasciate ufficialmente

Questa versione introduce prevalentemente miglioramenti nella stabilità di sistema e nelle misure di sicurezza, ma comporterà anche l’installazione dello OnePlus Store.

Ecco la lista di tutti i cambiamenti.

Sistema

Stabilità del sistema migliorata

Risolto il problema che impediva lo sblocco con il volto nella scansione QR su WhatsApp

Aggiornate le patch di sicurezza Android a luglio 2021

Equilibrio lavoro-vita

Ora il wifi della modalità lavoro può supportare l’aggiunta al wifi della modalità vita privatai

Risolto il problema della mancata modifica della modalità di vita privata e di lavoro

OnePlus Store

Un modo intuitivo e conveniente per gestire il tuo account OnePlus, ottenere supporto facilmente, scoprire entusiasmanti vantaggi riservati ai membri e acquistare prodotti OnePlus. (Può essere disinstallato)

Oxygen OS Beta 12 pesa infine circa 139 MB e può essere installato per tutti i dispositivi compatibili partecipanti al programma.