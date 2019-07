PALM Mini ufficiale: arriva in Italia il micro-smartphone

PALM è tornata e ha deciso di portare anche in Italia il suo micro-smartphone di cui erano trapelati alcuni rumors l’anno scorso.

Dietro all’azienda ora ci sono nuovi investitori e un team pronto ad affrontare le sfide nel mercato degli smartphone totalmente cambiato da 30 anni a questa parte. Proprio per distinguersi l’azienda americana ha pensato ad un mini smartphone da appena 3.3 pollici di display a risoluzione HD.

Le caratteristiche all’interno sono quelle di un dispositivo leggermente sotto la fascia media con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 435, 3GB di memoria RAM e 32GB di memoria interna. Non sono però le specifiche tecniche il focus ma l’idea alla base: questo è pensato per chi vuole rimanere sempre connesso, mantenendo un certo distacco dal mondo virtuale grazie alla modalità “Life Mode” installata sul sistema operativo Android Oreo 8.1 e in grado di allertare l’utente solo in caso di specifiche notifiche. A completare il quadro troviamo poi una piccola batteria da 800 mAh, due fotocamera (12 e 8 Megapixel) e la connettività 4G.

Prezzo e uscita in Italia

PALM Mini arriva sul mercato oggi ad un prezzo di 349€.