Per Amazon il più grande Black Friday della storia

La Settimana del Black Friday, cominciata il 17 novembre e conclusasi ieri con il Cyber Monday, è stata il più grande evento di shopping natalizio nella storia di Amazon.

I clienti Amazon di tutto il mondo hanno acquistato centinaia di milioni di prodotti in offerta, risparmiando oltre il 70% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Inoltre, per permettere ai clienti di continuare a risparmiare e scegliere l’opzione di consegna rapida più adatta alle loro esigenze durante le festività natalizie, Amazon renderà disponibili ogni giorno, fino al 24 dicembre, nuove offerte su un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie.

Gra i prodotti più acquistati su Amazon nella settimana del Black Friday ci sono l’immancabile Fire Tv, i diversi modelli di assistenti vocali Alexa (fra i quali spicca Echo Pop), le lampadine smart di Philips Hue e le friggitrici ad aria di Philips.

Amazon Black Friday Fun House: i risultati

Dal 21 al 26 novembre, in via De Cristoforis 1 a Milano, nella zona di Piazza Gae Aulenti, Amazon ha accolto oltre 14mila visitatori presso la Amazon Black Friday Fun House, uno spazio pop-up dove i clienti hanno avuto l’opportunità di scoprire le offerte di Black Friday e tanti spunti originali per lo shopping di stagione, in un’atmosfera funky e retrò tipica degli anni ’80 e ‘90, all’insegna del gioco e del divertimento.

Ecco i numeri:

300 bottiglie di Prosecco Master C27 Millesimato DOC formato Magnum di Casa Sant’Orsola