Perché la gente viene nei casinò: i 7 giochi da casino live più popolari 

Il numero di giochi d'azzardo nelle grandi case da gioco si conta a centinaia. Ma la maggior parte dei visitatori dei casino live preferisce ancora i classici. E questo vale non solo per le istituzioni offline, ma anche per le loro controparti online. Ecco 7 giochi popolari per i quali i giocatori vengono nei casinò.

Blackjack

È un gioco di carte del casinò in cui l’obiettivo è creare una combinazione di carte migliore di quella del banco.

Ogni carta rappresenta un certo numero di punti. I partecipanti devono raccogliere 21 punti o avvicinarsi il più possibile a questo numero, ma in ogni caso non superarlo. Il gioco ha diverse varianti, come il blackjack americano, europeo e a tre carte.

Roulette

L’essenza di questo gioco di casino live è che il giocatore scommette su un determinato numero o colore. Il croupier lancia una pallina nella ruota rotante della roulette. Se il numero o il colore della scommessa coincide con la realtà, il giocatore vince. In caso contrario, il giocatore perde.

La roulette francese è la versione più antica del gioco ed è l’antenata di tutte le altre varianti! Si ritiene che sia stata inventata dallo scienziato francese Pascal a metà del XVII secolo. Tuttavia, veniva utilizzata per l’analisi matematica. Ma l’uso commerciale fu scoperto più tardi.

La roulette europea è stata inventata da François Blanc nel XIX secolo. Si differenzia dalla roulette francese solo per il fatto che il dispositivo stesso non ha un doppio zero, il che aumenta le possibilità di vincita del giocatore. Pertanto, non ha 38, ma 37 settori.

La roulette americana presenta differenze significative rispetto alla versione europea. Ha 38 settori insieme al doppio zero. I numeri non sono disposti in modo caotico, ma in una particolare sequenza. E se si sommano tutti i numeri in una determinata sequenza, la somma sarà 37.

Slot machine

Durante il gioco d’azzardo, i giocatori premono un pulsante, tirano una leva o tirano una manopola e iniziano lo scorrimento dei rulli. Al termine, il gioco controllerà le coincidenze: se una delle combinazioni è caduta, il giocatore vincerà.

Le slot sono diverse l’una dall’altra:

Il numero di rulli;

Opzioni di combinazione;

L’importo delle puntate e la possibilità di aumentarlo.

Il poker

In questo gioco di carte live del casinò, il giocatore deve realizzare una combinazione di carte più forte del suo avversario o costringerlo a foldare. Il gioco può essere giocato contro l’istituzione o contro altri giocatori. Anche il poker ha diverse varietà, come l’Omaha, il Texas Hold’em o il Draw Poker.

Craps

L’obiettivo è prevedere il risultato di un lancio di due dadi. È possibile scommettere sui propri lanci e su quelli degli altri giocatori. È necessario lanciare in modo che il dado colpisca il lato opposto del tavolo. Esistono molte combinazioni diverse e possibili continuazioni del gioco, e per questo ogni finale differisce dal precedente.

Keno

In questo gioco del lotto, i giocatori selezionano i numeri e, se cadono, prendono il premio. I numeri vengono scelti su un biglietto speciale, che il giocatore riceve in anticipo. Il numero di numeri selezionabili dipende dall’importo pagato per il biglietto. In alcuni stabilimenti c’è la possibilità di scommettere su una combinazione di numeri e, in caso di successo, l’importo della vincita sarà maggiore.

Baccarat

Un gioco di casino live il cui obiettivo è raccogliere una combinazione con un totale di punti pari a 9 o il più vicino possibile a tale numero. Le carte dal due al nove hanno il valore nominale, l’asso corrisponde a un punto, il dieci e oltre contano come uno zero. Se la somma dei punti è uguale o superiore a dieci, si sottrae il dieci e il resto viene conteggiato nel conteggio. I partecipanti giocano contro l’establishment. È possibile scommettere sia sui giocatori vincenti che su quelli perdenti o sul pareggio.