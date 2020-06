Photoshop Camera su App Store e Play Store. Selfie luminosi, effetti e filtri

In un mondo dove i selfie hanno raccolto via via sempre più attenzione e con le fotocamere degli smartphone sempre più potenti e sofisticate, sono tanti gli sviluppatori e le aziende che hanno creato app e soluzioni per migliorare le foto e dar loro un tocco di originalità. Gli stessi social hanno date tempo introdotto, con grande successo, i filtri fotografici.

Ora, finalmente, scende in campo anche il colosso Adobe con la sua app Photoshop Camera. L’app, in realtà, era già stata introdotta nei mesi scorsi ma era rimasta fino ad ora in beta.

Ora l’applicazione può essere scaricata gratuitamente da App Store (per iPhone) e Google Play (per Android) e offre oltre 80 filtri personalizzati.



Adobe Photoshop Camera utilizza l’intelligenza artificiale per scontornare l’oggetto dallo sfondo, restituendo in tal modo selfie e scatti originali e altamente personalizzabili.

Ci sono anche funzioni che permettono una migliore e più uniforme illuminazione di un ritratto e la rimozione delle distorsioni tipiche delle foto realizzate con le lenti dei cellulari.



L’app è anche in grado di suggerire in maniera autonoma quali sono gli effetti da usare e applicare per ogni situazione, così da ottenere il miglior risultato fotografico.



Per attirare il pubblico più giovane, Adobe ha anche iniziato una collaborazione con la pop star Billie Eilish per creare effetti e filtri in ​​edizione limitata ispirati alle sue canzoni e ai suoi video musicali. Adobe ha già confermato che, in futuro, continuerà a creare filtri ispirati agli artisti che saranno distribuiti gratuitamente.