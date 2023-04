Pier Giorgio Furcas entra nel team di Honor Italia

Da aprile, Pier Giorgio Furcas è entrato a far parte del team di Honor Italia con la qualifica di Commercial Director. Furcas avrà la responsabilità di consolidare le relazioni commerciali con l’open market e gli operatori del settore e ridefinire la strategia di business del brand.

Laureato in Economia all’Università di Urbino, Furcas ha iniziato la sua carriera in Philips come Product Manager dei sistemi AV. In seguito, ha lavorato in diverse aziende del comparto Consumer Electronics, quali Lexmark e Panasonic, con ruoli di sempre maggiore responsabilità in ambito marketing e vendite. Nel 2008 è approdato nella divisione IT Retail di Samsung Electronics Italia, dove ha consolidato la sua esperienza professionale per poi diventare prima Open Market Sales Director e poi, nel 2015, Commercial Director. Infine, dal 2016 sino ad oggi, Pier Giorgio Furcas ha ricoperto il ruolo di Vice Country Manager of the Consumer Business Group presso Huawei Technologies Italia.

“L’arrivo di Pier Giorgio in casa HONOR segna un nuovo passo per il nostro brand” commenta Roger Liyun, General Manager HONOR Italia. “Riponiamo molta fiducia in lui e confidiamo nella sua forte esperienza per consolidare il percorso di crescita ed espansione che abbiamo iniziato sul mercato italiano. Il suo ruolo sarà fondamentale per delineare le strategie future e contribuire ad affermare HONOR come un brand tecnologico premium.”.

“Dopo anni per me importanti a livello professionale, sono entusiasta ed orgoglioso di iniziare questo nuovo percorso in HONOR, con l’obbiettivo di conquistare insieme nuovi e sfidanti traguardi.”, afferma Furcas.

Pier Giorgio Furcas, in qualità di Commercial Director di Honor Italia sarà inoltre responsabile dello sviluppo dei canali marketing e retail del brand, della definizione e implementazione delle strategie di vendita dell’azienda, oltre ad organizzare e supervisionare l’area sales, delineandone l’indirizzo per massimizzare fatturato e margini.

L’arrivo di Furcas conferma un momento estremamente positivo per Honor Italia che, dopo l’autonomia raggiunta, sta consolidando la sua posizione sul mercato, affermandosi sempre più come brand premium nel settore e leader mondiale nella fornitura di dispositivi intelligenti.