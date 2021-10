PinePhone Pro: lo smartphone Linux è tornato ed è più potente

Se ti piace pensare fuori dagli schemi, il PinePhone Pro merita la tua attenzione. E’ ufficiale il secondo modello basato si Linux dopo l’esperimento del 2019. Pine64, il gruppo dietro il dispositivo, è tornato con una versione Pro che mantiene la base del predecessore ma ne migliora le prestazioni. Siamo lontani dai modelli più blasonati basati su Android e PinePhone Pro non è neanche economico: negli Stati Uniti è stato annunciato il preordine a 399 dollari.





Come sottolinea Android Police, Pine64 ha lavorato direttamente con il produttore di SoC Rockchip per progettare una versione speciale del suo processore RK3399: l’RK3399S (2 core Cortex-A72 e 4 core A53). Questo chip è stato ottimizzato in termini di efficienza energetica e supporta anche l’uscita del display tramite la porta USB-C del PinePhone Pro. L’RK3399S è anche abbinato a questa volta a 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 2 TB tramite un lettore di schede MicroSD.

Linux in tasca

Per il resto troviamo in particolare gli interruttori privacy che consentono di tagliare manualmente le telecamere, il microfono, il Wi-Fi, il Bluetooth, la rete cellulare o il jack per le cuffie. Si potrà perfino riparare grazie alle viti Philips.

Per il resto, il PinePhone Pro propone uno schermo IPS 720p da 6 pollici, un sensore fotografico posteriore da 13 Megapixel (Sony IMX256) e un modulo frontale da 5 Megapixel (OmniVision OV5640). Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile da 3000 mAh a 15W e non offre compatibilità con il 5G. Le dimensioni sono di 161 x 76,6 x 11,1 mm per 215 grammi.

PinePhone Pro può sfruttare Anbox o Waydroid per le applicazioni Android, tuttavia, è destinato a sviluppatori. Pine64 spiega che sarà necessario completare un questionario di idoneità per preordinare lo smartphone e la produzione di massa partirà il mese prossimo. Le prime spedizioni dovrebbero essere effettuate a dicembre.