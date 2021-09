Il mistero dei Pixel 3 che si bloccano: Google non ha idea del motivo

Un numero sempre maggiore di utenti di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL stanno segnalando il blocco totale dei loro dispositivi senza alcun motivo apparente. Le conferme continuano a crescere di numero ed è ormai da escludere che si tratti di un caso. Entrambi i modelli di smartphone sembrano bloccarsi da un momento all’altro mostrando la schermata relativa alla modalità recovery di Qualcomm, l’Emergency Download (EDL). Ecco la testimonianza di un utente.

All’improvviso il mio smartphone ha deciso di smettere di funzionare durante la notte, mentre era in carica sul comodino (via cavo, non wireless, se importa). Tasto Power non funzionante, schermo nero, nessuna indicazione di carica o LED quando collegato, nessuna chiamata, etc. etc. (è letteralmente un MATTONE). Power + VolDown non fa niente per accedere a bootloader/menù di ripristino

La situazione rende particolarmente difficile per Google capire il problema. Infatti, una volta entrato in modalità recovery, il dispositivo non risponde più ad alcun comando. Non è nemmeno possibile eseguire una reinstallazione completa del sistema e nemmeno scaricare i log di errore. Si sospetta che il problema sia di natura hardware, ma per il momento non ci sono certezze.

A rendere particolarmente preoccupante il blocco dei Pixel 3 è che questo si può presentare di punto in bianco, senza che al momento ci sia alcun modo di risolverlo. Comunque, il mese scorso Google aveva esteso la garanzia di alcuni Pixel 4XL a causa di un altro problema tecnico, quindi è probabile che nel caso ne siate affetti quantomeno sarà offerta una riparazione o quantomeno una sostituzione gratuita.