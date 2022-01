Pixel 6a, data d’uscita a maggio? Secondo un leaker sì

Con un tweet davvero dritto al punto, il leaker Max Jambor ha svelato un’informazione molto interessante. Il Pixel 6A di Google sarebbe infatti in arrivo per maggio.

Il design del Pixel 6a, lo ricordiamo, è già trapelato recentemente. Le caratteristiche non sono troppo dissimili dal modello Pixel 6 di base. Protagonista assoluto è sicuramente il processore Google Tensor, in grado di fare ampio uso dell’intelligenza artificiale per potenziare lo smartphone.

Altra differenza sarà il comparto fotografico, anch’esso molto simile al precedente ma con la sostituzione del sensore principale Samsung GN1 con un Sony IMX363 da 12,2 Megapixel, visto anche su modello precedenti.

Una funzionalità in meno purtroppo ci sarà: si mormora che a sparire sarà il jack delle cuffie, ormai considerato quasi un optional. Ad ogni modo, vista l’uscita a maggio, è probabile che fra rumor e conferme ufficiali il Pixel 6a farà ancora parlare di sé nei prossimi mesi.