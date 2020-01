Pixel Buds: arrivano le cuffiette true wireless di Google

Durante l’evento di lancio di MadeByGoogle lo scorso ottobre, Google aveva annunciato alcuni nuovi prodotti hardware: fra questi figuravano il Pixel 4 duo, il PixelBook Go e degli auricolari true wireless di nuova generazione: i Pixel Buds. Purtroppo, il prodotto era allora ancora in fase prototipale. Ora, invece, sembra che i Buds “made in Google” siano in uno stadio più evoluto.



I nuovi Pixel Buds sono stati infatti individuati in un elenco di certificazioni Bluetooth. Ci sono due numeri che corrispondono ad altrettanti modelli: G1007 e G1008. Si potrebbe trattare di due varianti dei Pixel Buds oppure ciascun numero potrebbe corrispondere a uno dei due auricolari, separati dalla loro custodia.

I nuovi Pixel Buds sono certificati con Bluetooth 5.0 e rientrano nella categoria “accessori per telefoni cellulari”. I Buds, tuttavia, non supporteranno il codec aptX di Qualcomm, poiché all’interno non sarà presente alcun hardware del chipmaker californiano. La sezione harware è infatti realizzata da Bestechnic.



I Pixel Bud 2020 inizialmente avrebbero dovuto arrivare nella primavera di quest’anno. Ora, ci si attende una nuova data: potrebbero essere lanciati nel corso del Google I / O 2020 che si terrà a maggio.

