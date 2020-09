Playstation 5: tutte le novità della console in un video di 30 secondi

In attesa di sapere il prezzo e la data di lancio ufficiali (di rumors ne abbiamo avuti fin troppi) della Playstation 5, ecco giungere nuove notizie da Sony. Ovviamente le novità arrivano con il contagocce, giusto per alimentare l’hype ma senza correre il rischio di finire le cartucce prima del lancio.

Il nuovo video di Sony

Insomma, quando la tensione cala, Sony è pronta ad alimentare il fuoco delle nostre fantasie con qualche fuoco d’artificio, come il video presentato oggi. Si intitola Breathtaking Immersion, e il fiato lo mozza davvero grazie ad alcune sequenze di pura potenza grafica. Nel trailer si possono ammirare alcuni nuovi titoli come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e Demon’s Soul.

Ma giochi a parte, lo scopo di questo breve commercial è quello di spingere le novità principali della nuova console come il feedback adattivo e i nuovi (trigger) grilletti laterali, insieme all’audio 3D.